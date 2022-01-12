ALG Spor tutulmuyor: 7-0

Gaziantep ALG Spor, T. Kadınlar Futbol Süper Ligi 5. haftasında konuk ettiği Kayseri Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı'nı 7-0 mağlup etti.

T. Kadınlar Futbol Süper Ligi 5. haftasında B grubunun iddialı ekibi Gaziantep ALG Spor, evinde karşılaştığı Kayseri Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı'nı Ruth (2), Mariem, Ecem Cumert, İlayda, Ece Tekmen ve Kristina'nın golleriyle 7-0 mağlup etti. Gaziantep Batur Sahası'nda oynanan maça oldukça hızlı başlayan ALG Spor'da gol perdesini 12. dakikada Ruth ile açtı. Kayseri Gençlerbirliği karşısında iyi bir mücadele ortaya koyan Sarı-grili takım, ilk yarıyı 3-0 önde kapatırken ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 7-0 galip ayrılan taraf oldu. ALG Spor, üst üste 4. galibiyetine imza atarken puanını da 13'e çıkardı ve zirve yürüyüşünü sürdürdü.

"Oyuncularımı kutluyorum"

Gaziantep ALG Spor Teknik Direktörü Hasan Vural, güzel bir oyunla maçı kazandıklarını belirterek, "Ligde her geçen gün daha iyi olmaya başladık. Farklı galibiyetimize bir yenisini daha ekleyerek çıkışımızı sürdürüyoruz. Bunu sezon sonuna kadar sürdürüp ALG Spor'u hedefine ulaştırmak istiyoruz. Bu güzel galibiyetten dolayı tüm oyuncularımızı tebrik ediyorum. Bu maçı unutarak önümüzde oynayacağımız Rize maçına odaklanacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP