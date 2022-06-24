Birinci tur gruplarında tur atlayan 15 takım, adlarını 2. tura yazdıracak. Doğrudan katılacak 9 ekibin de dahil olmasıyla 2. turda 24 takım yer alacak. İkinci turda rakiplerini eleyen 12 ve direkt katılım hakkına sahip 4 takım, Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek.

Yarı final karşılaşmaları 18 Ağustos, final müsabakaları ise 21 Ağustos'ta yapılacak. Seribaşı olmayan ALG Spor, yarı final ve tur atlarsa final maçını deplasmanda oynayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › ALG Spor'un Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. turundaki rakibi Brann oldu - Son Dakika

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