ALGSPOR, şampiyonluğa odaklandı - Son Dakika
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ALGSPOR, şampiyonluğa odaklandı

11.06.2022 12:07
ALGSPOR, şampiyonluğa odaklandı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin başarılı takımlarından Gaziantep ALGSPOR, şampiyonluğa yürüyor.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin başarılı takımlarından Gaziantep ALGSPOR, şampiyonluğa yürüyor.

Normal sezonda en uzun süre kalesini gole kapatarak rekor kıran Gaziantep ALGSPOR, grubundan lider çıkarak önce Antalyaspor'u, ardından Beşiktaş'ı eleyerek finalde İstanbul ekibi Fatih Karagümrük ile rakip oldu. Beşiktaş'ı her iki maçta ta 2'şer golle geçen sarı-grili takım, finale çıkmanın coşkusunu yaşarken, şehirde herkes şampiyonluğa odaklanmış durumda. ALGSPOR'un, Fatih Karagümrük ile oynayacağı final mücadelesi ise 12 Haziran Pazar günü saat 21.00'da İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak.

Gaziantep nefesini tuttu

ALGSPOR'un, Beşiktaş'ı eleyerek finale çıkılmasıyla birlikte Gaziantep'te nefesler tutuldu. Sarı-grili ekibin, İzmir'de şampiyonluk mücadelesi verecek olması şehirde tatlı bir heyecan yaşatıyor. Gaziantep halkı takımına destek olurken, İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Karagümrük ile oynanacak maça taraftarların adeta akın etmesi bekleniyor. Taraftarlarının desteğini arkasına alacak olan ALGSPOR, şehre şampiyonluk kupasıyla dönmeye çalışacak.

Gözcü: "İnancımız tam"

Gaziantep ALGSPOR'un başkanı Ali Gözcü, heyecanlı olduklarını ve inançlarının tam olduğunu belirterek, "Bir sezonun daha sonuna geldik. Sezon başından bu yana bu ligin en başarılı takımı biz olduğumuzu düşünüyorum ve inşallah sezonu şampiyonlukla taçlandırırız. Karagümrük de bu ligde yeni takım olmasına karşın onlar da finale kadar gelerek iyi bir takım olduklarını gösterdiler. Heyecanlıyız, bu zamanı bekledik, inancımız tam. Sezon başından bu yana söylediğim tek şey vardı, bizim hedefimiz şampiyonluk, şampiyon olacağız demiştik. Artık bir maç kaldı, finalde Karagümrük'ü de iyi sonuçla geçip kupayı Gaziantep'e getirmek istiyoruz. İzmir'de, Gaziantep halkının bizi yalnız bırakmayacağına inanıyoruz. Her zaman olduğu gibi taraftarlarımızın desteğiyle inşallah mutlu sona ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Vural: "Büyük emek verdik"

Gaziantep ALGSPOR Teknik Direktörü Hasan Vural ise çok büyük emekler vererek finale kadar geldiklerini söyleyerek, "Kesinlikle bu takım şampiyonluğu hak ediyor. Çok büyük emekler verdik, çok çalıştık inşallah bunun karşılığını pazar akşamı alacağız. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Başkanımıza, yönetimimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, çünkü bize her türlü imkanı, ortamı sağladılar. Bir çok Süper Lig takımlarında göremeyeceğimiz imkanlar sunuluyor burada. İnşallah bu emeklerin karşılığını pazar günü kupayı alarak Gaziantep'e döneceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep, İzmir, Spor, Son Dakika

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