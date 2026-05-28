Ali Habeşoğlu\'na Süper Lig Talipleri

28.05.2026 11:38
Bodrum FK'nin genç golcüsü Ali Habeşoğlu'na Süper Lig'den birçok teklif geldi.

1'inci Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü'nün geçen yaz döneminde 3'üncü Lig temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor'dan transfer edip vitrine çıkardığı genç golcü Ali Habeşoğlu'nun talipleri arttı. Geçen sezon yeşil-beyazlılarda gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu için RAMS Başakşehir'in ardından diğer Süper Lig ekipleri Göztepe, Erzurumspor FK ve Alanyaspor'un Bodrum FK'nın kapısını çaldığı bildirildi.

Yeşil-beyazlı yönetimin ise art arda gelen tekliflerin ardından Ali Habeşoğlu'nu iyi bir bonservis bedeli ve bonuslar dahilinde satabileceği kaydedildi. Geride kalan sezonda play-offlar dahil 41 maça çıkan 21 yaşındaki forvet 12 gol kaydetti. Ziraat Türkiye Kupası'nda da 6 maç oynayan Ali Habeşoğlu, bu turnuvada ise 6 gol kaydetti. Ali Habeşoğlu, Bodrum ekibinde gösterdiği başarılı performansın ardından U21 Milli Takımı'na dahil oldu. Ay-yıldızlılarda da iyi bir performans gösteren oyuncu, milli forma altında 5 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.

Kaynak: DHA

