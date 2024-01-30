Ali Karimi, Antalyaspor maçında gol attı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un İranlı oyuncusu Ali Karimi, Antalyaspor maçında attığı golle bu sezonki ikinci golünü kaydetti.

Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor evinde Antalyaspor ile karşılaştı. Mücadelede sarı kırmızılı takımın tek golünü Ali Karimi attı. Kasımpaşa maçında sahaya on birde başlayan Ali Karimi, karşılaşmanın 61. dakikasında Miguel Cardoso'nun asistinde topu ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı.

Ali Karimi, attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı. Karimi bu sezon 23. hafta sonunda 21 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti. - KAYSERİ