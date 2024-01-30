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Ali Karimi, Antalyaspor maçında gol attı - Son Dakika
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Ali Karimi, Antalyaspor maçında gol attı

Kayserispor'un İranlı oyuncusu Ali Karimi, Antalyaspor maçında attığı golle bu sezonki ikinci golünü kaydetti. Karimi, 23. haftada oynanan maçta Miguel Cardoso'nun asistinde topu ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı. Bu sezon 21 maçta forma giyen Karimi, toplamda 2 gol atmış oldu.

Ali Karimi, Antalyaspor maçında gol attı
30.01.2024 - 11:46,
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un İranlı oyuncusu Ali Karimi, Antalyaspor maçında attığı golle bu sezonki ikinci golünü kaydetti.

Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor evinde Antalyaspor ile karşılaştı. Mücadelede sarı kırmızılı takımın tek golünü Ali Karimi attı. Kasımpaşa maçında sahaya on birde başlayan Ali Karimi, karşılaşmanın 61. dakikasında Miguel Cardoso'nun asistinde topu ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı.

Ali Karimi, attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı. Karimi bu sezon 23. hafta sonunda 21 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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