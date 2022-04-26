Ali Koç, 100 milyon euroluk oyuncu getiriyor! - Son Dakika
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Ali Koç, 100 milyon euroluk oyuncu getiriyor!

26.04.2022 21:37

Sezonun son bölümünde kadro istikrarını yakalayan ve seri galibiyetler alan Fenerbahçe, iskeleti sağlamlaştırmak için harıl harıl çalışıyor. Jorge Jesus'un teknik direktörlük için konuşulduğu dönemde bir yandan da transferler için mesai harcanıyor. Sarı-Lacivertliler, 100 milyon euroya serbest kalır maddesi olan İtalyan golcü Andrea Belotti'yi öncelikli hedef olarak ifade edildi.

Sezonun son bölümünde yakaladığı çıkışla taraftarının yüzünü güldüren Fenerbahçe'de önümüzdeki yılın planlaması yapıldı. Sarı-Lacivertliler'de teknik direktörlük koltuğunun bir numaralı adayı Jorge Jesus. Başkan Ali Koç, Jesus'la Portekiz'le yüz yüze görüştü. Ancak maliyetler sebebiyle söz kesilmiş değil. İsmail Kartal'ın gösterdiği performans kafaları karıştırdı. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın göreve devam etme ihtimali de hayli yüksek.

FORVET KRİZİ

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Mergim Berisha büyük hayal kırıklığı yarattı. Alternatif olması beklenen Serdar Dursun, birinci santrfor oldu. Enner Valencia'nın sakatlık problemi ve İsmail Kartal'la yaşadığı sorun, kaliteli forvet transferini şart kıldı.

ÖNCELİK BELOTTİ

Sarı-Lacivertliler, önümüzdeki sezon Torino ile mukavelesi bitecek İtalyan golcü Andrea Belotti'yi gözüne kestirdi. Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olan 1,81'lik santrfor, 2016'da yaptığı sözleşmeyle dikkat çekmişti. Serbest kalma bedeli 100 milyon euro olan Belotti'nin sezon sonu serbest kalması Fenerbahçe ve bazı Avrupa takımlarının iştahını kabarttı. 42 kez İtalya Milli Takımı'nın formasını giyip 12 gol atan Belotti'ye cazip bir öneri sunulacak. Torino'da çıktığı 247 maçta 110 gol atıp, 28 de asist üreten Belotti Fenerbahçe'nin öncelikli hedefi. Belotti'nin gelmesi halinde Berisha ya da Valencia ile yollar ayrılacak.

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Ali Koç döneminde Fenerbahçe zirveye yaklaşıyor! Ali Koç döneminde Fenerbahçe zirveye yaklaşıyor! Ali Koç, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'la yüz yüze görüştü! Ali Koç, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'la yüz yüze görüştü!

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Son Dakika Spor Ali Koç, 100 milyon euroluk oyuncu getiriyor! - Son Dakika


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