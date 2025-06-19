Ali Koç canlı yayında duyurdu! Mourinho'nun kehaneti gerçek oldu - Son Dakika
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Ali Koç canlı yayında duyurdu! Mourinho'nun kehaneti gerçek oldu

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Ali Koç canlı yayında duyurdu! Mourinho\'nun kehaneti gerçek oldu
19.06.2025 16:23
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Ali Koç canlı yayında duyurdu! Mourinho\'nun kehaneti gerçek oldu
Haber Videosu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun tahmini gerçekleşti. Mourinho'nun takımın başına geçtiği ilk günlerde Ali Koç'a Adidas'tan geri çeviremeyeceğimiz bir teklif geleceğini söylediği ve bu tahminin gerçekleştiği belirtildi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, düzenlenen sponsorluk imza töreninde bu detayı canlı yayında duyurdu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sarı-lacivertlilerdeki öngörüsü gerçeğe dönüştü. Kulüp Başkanı Ali Koç, sponsorluk imza töreninde yaptığı açıklamada, Mourinho'nun göreve geldiği ilk günlerde yaptığı tahminin gerçekleştiğini duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, düzenlenen sponsorluk imza töreninde Jose Mourinho'yla ilgili dikkat çeken bir detay verdi.

"DEDİĞİ GİBİ GERÇEKLEŞTİ"

Ali Koç, Mourinho'nun takımın başına geçtiği ilk günlerde yaptığı tahminin gerçekleştiğini, "Jose Mourinho geldiği ilk günden beri - Adidas'la olan kuvvetli ilişkilerinden dolayı- bize Adidas'tan geri çeviremeyeceğimiz bir teklif geleceğini ifade etmişti. Nitekim dediği gibi gerçekleşti" ifadelerini kullanarak duyurdu.

Jose Mourinho, Fenerbahçe, Ali Koç, Adidas, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç canlı yayında duyurdu! Mourinho'nun kehaneti gerçek oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • Hakan Duztas:
    vay anasını yaaa çok üstün bir yetenek sizi Allaha havale ediyorum.. 68 12 Yanıtla
  • Resul Bey:
    Şampiyonluk konusunda kehanet gerçekleşmedi onu napacan ağlak ali? 48 8 Yanıtla
  • Hakan1421:
    kedi olalı bir fare tutmuş, zaten bunu tahmin etsin diye bir çuval parayı buna verip aldılar 47 7 Yanıtla
  • HASIM ASLAN:
    birde şey demişti bu sezonun sonu önceden belliydi kihi hi 21 2 Yanıtla
  • Eren Türkmen:
    Şaka gibi bir adam bu ya adam futbol hariç her konuda konuşuyor rakip başkan 6.yıldızı takacaz diyor cevap bile vermiyor:) 10 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ali Koç canlı yayında duyurdu! Mourinho'nun kehaneti gerçek oldu - Son Dakika
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