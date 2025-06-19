Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sarı-lacivertlilerdeki öngörüsü gerçeğe dönüştü. Kulüp Başkanı Ali Koç, sponsorluk imza töreninde yaptığı açıklamada, Mourinho'nun göreve geldiği ilk günlerde yaptığı tahminin gerçekleştiğini duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, düzenlenen sponsorluk imza töreninde Jose Mourinho'yla ilgili dikkat çeken bir detay verdi.
Ali Koç, Mourinho'nun takımın başına geçtiği ilk günlerde yaptığı tahminin gerçekleştiğini, "Jose Mourinho geldiği ilk günden beri - Adidas'la olan kuvvetli ilişkilerinden dolayı- bize Adidas'tan geri çeviremeyeceğimiz bir teklif geleceğini ifade etmişti. Nitekim dediği gibi gerçekleşti" ifadelerini kullanarak duyurdu.
Son Dakika › Spor › Ali Koç canlı yayında duyurdu! Mourinho'nun kehaneti gerçek oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (7)