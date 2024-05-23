Ali Koç: Fenerbahçe'nin ağır mağlubiyeti üzerine seçim planları kuranlar vardı - Son Dakika
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Ali Koç: Fenerbahçe'nin ağır mağlubiyeti üzerine seçim planları kuranlar vardı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, derbi sonrası yaşananlarla ilgili konuşarak, Fenerbahçe'nin ağır mağlubiyeti üzerine seçim planları kuranların olduğunu belirtti. Ayrıca, Mourinho açıklamasının olumsuz etki yarattığını söyledi. Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i yalanlayarak, derbi sonrası yaşananları anlattı ve Aziz Yıldırım'a yanıt verdi.

23.05.2024 20:10
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- Ali Koç: " Fenerbahçe'nin ağır mağlubiyeti üzerine seçim planları kuranlar vardı"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç:

"Mourinho açıklaması olumsuz etki oluşturdu"

İSTANBUL - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, derbi sonrası yaşanılanlarla ilgili konuşarak, "Fenerbahçe'nin ağır mağlubiyeti üzerine seçim planları kuranlar vardı" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde kongre üyelerine adaylık süreci ile ilgili bilgiler vermesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Adaylık kararıyla ilgili, "İşin başında tecrübe kazanıyorsunuz. Ağır ve sancılı oldu. Ektiğimiz tohumların yeşermeye başladığı dönem için adaylığa karar verdik" diyen Koç, eski başkan Aziz Yıldırım'ın yeniden aday olması ile ilgili görüşünü şu sözlerle aktardı:

"2018'e göre aday olmak bugün çok daha kolay. Daha iyi bir tablo var. Sayın başkanın aday olmasının Fenerbahçe'nin bekasından çok, Ali Koç'tan alınacak bir intikam olarak görüyorum. Mourinho konusu; son haftaya şampiyonluk şansı ile giriyoruz bu konular konuşulmanın yeri değil. Mourinho açıklaması derbi öncesi gündeme getirtti. Çok büyük talihsizlikti. Bizim tarafta olumsuz etki oluşturdu. Beraber öyle yatırım konuşana kadar bir masada oturup medeni insanlar gibi tartışabilirsek ondan sonra diğerlerini yaparız" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe'nin ağır mağlubiyeti üzerine seçim planları kuranlar vardı"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i yalanlayan Ali Koç, derbi sonrası yaşanılanlar ilgili şunları söyledi:

"O gün Fenerbahçe açısından bir derbi maçıydı. Hatta bir derbiden daha fazlasıydı. İçeride namağlup şampiyon olacaklardı, olağanüstü koreografiler vardı. Özellikle beni hedef alan koreografiler vardı. Fenerbahçe'nin ağır mağlubiyeti üzerine seçim planları kuranlar vardı. Büyük paralar harcanıp, podyumlar, eğlenceler vardı. Haksızlığın en büyüğü vardı; Djiku'nun atılması. Fenerbahçe için olağanüstü bir gece yaşandı. Biz ne büyük derbi zaferleri yaşadık ama bunun anlamı 10 kişi 82 dakika sonunda 1-0 kazanıp, pek çok kurumların planları bozuldu. Biz çok mutlu olduk. Ben de spontane şekilde arabaya bindim oraya gittim. Bizimle mücadele edenler kendi ayıplarını örtmek için devletin memurunu hedef alıyorlar. Fenerbahçe'nin Stadı'na Galatasaray Başkanı geliyorum dese polis yardımcı olmayacak mı? Gittik, futbolcularla kucaklaştık. Futbolcuların seyirciye gitme isteği vardı. Dedik ki çıkalım hatıra fotoğrafı çektirelim, ayıp mı? Statta 1 kişi yoktu. Talimatlara aykırı mı? Bizim işimiz kavga veya provokasyon olsa seyirci varken çıkmaya çalışırız. Bunu Aziz Yıldırım döneminde de yapmıştık. Bu sefer takım çok istediği için sahaya çıkalım dedik ve çıktık. Olaylara sebep olan bayrak mevzusudur. Bir ülkenin bayrağı nasıl namusu ile bir kulübün de bayrağı namusudur. Bizim bayrağımızı gasp etmeye çalıştıkları için gereken tepki verildi. Saygı çift taraflı müessesedir. Sen 12 Mayıs'ta yapacaksın, sana yapıldığı zaman, 'bu çete, eşkıya, silahlı adamlar.' 1 kişi gittik, 2 de koruma. Abartma, yalan söyleme bunların DNA'sına işlemiş. Sıkıntı olmasa bayrağımızla fotoğraf çektirip, arabamıza binip gidecektik. Delikanlı olan kavgaya çağırıyor. Biz basit bir televizyona tartışmaya çıkartamıyoruz. Hangisi gerçek bunların."

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a yanıt

Eski Fenerbahçe Başkanı ve başkan adayı Aziz Yıldırım'ın "Fenerbahçe'yi kim şampiyon yapmak istemiyor" sözlerine yanıt vererek, "Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacak güçlerin kim olduğunu merak ediyorsa aynaya baksın. Çünkü bunlardan bir tanesi de kendisi. Şöyle bir şey demiş, 'Fenerbahçe'nin mutluluğu benim mutluluğumdan daha önemlidir' demiş. Biz şampiyon olup mutlu olursak, sayın başkan mutlu olmayacak mı? Dünkü toplantıya baktım, küçük bir ihtimal olan şampiyonluk ihtimali gerçekleşirse sanki memnun olmayacak bir vücut dili gördüm. Allah kimseye nasip etmesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ali Koç: Fenerbahçe'nin ağır mağlubiyeti üzerine seçim planları kuranlar vardı - Son Dakika

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