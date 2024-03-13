Ali Koç: Galatasaray, Bakambu'nun Real Betis'e transferinde yanlış bilgi verdi

Ali Koç: " Galatasaray, Bakambu'nun Real Betis'e transferinde de yanlış bilgi verdi. Real Betis'in 5+5 milyon Euro ödeyeceğini öğrendik. İlerleyen günlerde söz konusu kulübün başkanının açıklamalarıyla işin aslını öğrendik." - İSTANBUL
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Bilecik, U14 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları'na ev sahipliği yapacak. Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) binasında gerçekleşen kura çekimine ASKF Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku ve turnuvaya katılacak takım temsilcileri katıldı. A ve B grubunda 6 takımın mücadele edeceği turnuva yarın başlayacak ve final maçı 17 Mart günü oynanacak.
Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler ve Gençler Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası, bu hafta sonu Erzincan'da gerçekleştirilecek. Ergan Dağı'nın ev sahipliği yapacağı şampiyona, dikey yarış ve karma bayrak yarışı olmak üzere iki kategoride düzenlenecek. Dikey yarış 16 Mart'ta, karma bayrak yarışı ise 17 Mart'ta yapılacak. Şampiyonanın teknik toplantısı ise 15 Mart'ta gerçekleştirilecek.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'a canlı yayında FETÖ konusunda tepki göstererek, ''Fenerbahçe'ye FETÖ konusunda çamur atacak en son kurumun başında siz gelirsiniz, Galatasaraylılar'' dedi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basın toplantısında Galatasaray'ın medyada algı oluşturduğunu ve ayrıcalık istediğini belirtti. Koç, hakemlerin Fenerbahçe ve Galatasaray arasında çifte standardı olduğunu ve Süper Kupa maçıyla ilgili suçlamaları reddetti.
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı'nın hazırlık kampı 22-30 Mart tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. Zeytinburnu Buz Adası'nda düzenlenecek olan kampta 23 milli sporcu yer alacak.
Kadın Futbol Süper Ligi'nin 19. hafta erteleme maçında Hakkarigücüspor, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'e 3-2 yenildi. Merzan Futbol Sahası'ndaki müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Konuk ekip, maçın son dakikalarında bulduğu gollerle karşılaşmayı 3-2 kazandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kağıtspor Kulübü önderliğinde düzenlenen iftar programında izci liderleriyle bir araya geldi. Gençlere dokunmaya devam etmelerini ve vazgeçmemelerini söyleyen Büyükakın, izci liderlerinin yeni nesillere değerleri aşılamalarını ve gençlere dokunmaya devam etmelerini istedi.
Voleybol Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi B Grubu'nda normal sezonu namağlup lider tamamlayan Gaziantep Gençlik Spor, Efeler Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor. Takım, Konya'da başlayacak yarı final etabının hazırlıklarını tamamladı ve ilk maçını Niksar Belediyespor ile yapacak.
Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı, play-off finallerinde 3 maça çıkacak. Yeşil-beyazlı ekip, final grubunu ilk ikide bitirdiği takdirde adını Sultanlar Ligi'ne yazdıracak.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu ve kurullarından şikayet eden Galatasaray için en büyük samimiyet testinin 'yabancı hakem'e destek verip vermemeleri olduğunu söyledi. Koç, ayrıca Galatasaray'ın transfer politikasını eleştirerek, hülleli transfer yapmada, oyuncu ayartmada Şampiyonlar Ligi'nde olduklarını belirtti.
Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Boluspor ile zor bir maç oynayacaklarını söyleyerek, takımın galibiyetle ayrılmak istediğini belirtti. Sakatlıklar ve cezalar nedeniyle eksik kadro ile mücadele edecek olan Bodrum FK, taraftarsız bir maç oynayacak. Genç futbolcu Pedro Brazao ise takımın birlik ve beraberlik içinde olduğunu vurgulayarak, taraftarın desteğine ihtiyaçları olduğunu ifade etti.
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