Ali Koç: Galatasaray, Bakambu'nun Real Betis'e transferinde yanlış bilgi verdi

Bodrum FK, Boluspor maçına hazırlanıyor

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Boluspor ile zor bir maç oynayacaklarını söyleyerek, takımın galibiyetle ayrılmak istediğini belirtti. Sakatlıklar ve cezalar nedeniyle eksik kadro ile mücadele edecek olan Bodrum FK, taraftarsız bir maç oynayacak. Genç futbolcu Pedro Brazao ise takımın birlik ve beraberlik içinde olduğunu vurgulayarak, taraftarın desteğine ihtiyaçları olduğunu ifade etti.