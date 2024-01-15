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Ali Koç gemileri yaktı! Milli futbolcu Fenerbahçe yolunda - Son Dakika
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Ali Koç gemileri yaktı! Milli futbolcu Fenerbahçe yolunda

Transfer çalışmalarına ara vermeden sürdüren Fenerbahçe, savunmasını güçlendirmek için milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile anlaşmaya vardı. Atletico Madrid'e resmi 'kiralama' teklif yapan Fenerbahçe, transferin tamamlanması için İspanyol ekibinin cevabını bekliyor.

15.01.2024 - 18:39,  Güncelleme: 18:44
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Transfer çalışmalarına ara vermeden sürdüren ve savunmasını güçlendirmeye devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe Bonucci'nin ardından milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile de anlaşmaya vardı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ DE TAMAM

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Atletico Madrid'de forma giyen milli stoper Çağlar Söyüncü ile anlaşmaya vardı. Atletico Madrid'e resmi 'kiralama' teklif yapan Fenerbahçe, transferi tamamlamak için İspanyol ekibinin vereceği cevabı bekliyor.

BU SEZON 9 MAÇTA SÜRE ALDI

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü bu sezon Atletico Madrid formasıyla 9 resmi maçta süre aldı. 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.

Ali Koç gemileri yaktı! Milli futbolcu Fenerbahçe yolunda
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (3)
  • Ali Arslan: Doğru bir transfer daha, Ali başkan olasılıklara bırakmıyor garantiye alıyor, sanırım bu sene şampiyonluk geliyor Yanıtla 36 12
  • Ender Kervancıoğlu: Çağlar sakız çiğnerken fener gol yemeye devam eder. Net söylüyorum Bonucci de bitik. Bunlar anadolu kulüplerine karşı tecrübeleriyle iş yapabilir ama konferans fenerin bütün defoları ortaya cıkacak. Aston villa ile fener final oynarmış. Geçin bunları. Bu takımın bu sezon karşılaştığı en büyük takım Galatasaraydı. Galatasaraya isabetli şut bile çekemedi. Yanıtla 12 25
  • Ali Arslan: Çatlama sesleri geliyor, krunic içinde birşey deseydin bari, Becao Djiku hepsi bitik senin için, aslında öyle olsun umuyorsun ama nafile, konferans a birşey diyemem yurtdışı otoritelerde FB yi favori görüyor ama Türkiye liginin tartışmasız tek favorisi FENERBAHÇE 15 6

Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ali Koç gemileri yaktı! Milli futbolcu Fenerbahçe yolunda - Son Dakika
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