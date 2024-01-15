Ali Koç gemileri yaktı! Milli futbolcu Fenerbahçe yolunda

Ali Arslan: Çatlama sesleri geliyor, krunic içinde birşey deseydin bari, Becao Djiku hepsi bitik senin için, aslında öyle olsun umuyorsun ama nafile, konferans a birşey diyemem yurtdışı otoritelerde FB yi favori görüyor ama Türkiye liginin tartışmasız tek favorisi FENERBAHÇE 15 6