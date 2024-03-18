Ali Koç: Gerekiyorsa da bir alt lige ineceğiz - Son Dakika
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Ali Koç: Gerekiyorsa da bir alt lige ineceğiz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği'nden istifa ettiğini duyurdu. Koç, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulunarak, maçın iptal edilmemesinde en büyük sorumlunun federasyon olduğunu belirtti. Ali Koç, nisan ayında yapılacak olağanüstü genel kurulda kendi geleceklerini kendilerinin belirleyeceğini söyledi ve gerekiyorsa bir alt lige inmeyi göze aldıklarını ifade etti.

18.03.2024 21:46
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- Ali Koç: "Gerekiyorsa da bir alt lige ineceğiz"

Ali Koç, Kulüpler Birliği'nden istifa etti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç:

"Dünkü olaylar tamamen organizeydi"

"Maçın iptal edilmemesinde en büyük sorumlu federasyondur"

"Kendi geleceğimizi kendimiz çizeceğiz"

İSTANBUL - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, nisan ayında olağanüstü genel kurula gideceklerini belirterek, "Gerekiyorsa da bir alt lige ineceğiz. Her gün ölmektense, bir gün öleceğiz ama geleceğimizi kurtarmak zorundayız. Bir sene oynar çıkarız biz ama herkes aklını başına alır artık" dedi. Koç, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığından istifa ettiğini duyurdu.

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un arasında bir problem olmadığını vurgulayan Koç, "Bu 2 kulübü kafa kafaya getirmeye, şiddet ve nefret tohumu ekmeye 13-14 yıldır çok emek verenler var. Dün gecenin mağduru Fenerbahçe'dir. Linçten, fiziki saldırıdan kendini koruyan da Fenerbahçe futbolcularıdır. Fiziki saldırıdan kendilerini koruyan Fenerbahçeli futbolculardır. Ne olduğunu sorgulayan, endişe eden taraftarlarımızdır" diye konuştu.

"Dünkü olaylar tamamen organizeydi"

İşlerin çığırından çıktığını ve bir karar almak zorunda bulunduklarını anlatan Koç, "Fenerbahçe'nin gördüğü muamele, daha fazla tahammül edebileceğimiz bir muamele değildir. 3 Temmuz'u biliyorsunuz. 13-14 senelik süreçte nereye geldiğimiz herkesin malumudur. Sportif anlamda yaşananlar herkesin malumudur. Dün gece ya bir futbolcu linç edilseydi ne olacaktı? Bu son olsun mu diyecektik? Hep diyoruz ama olmuyor, özellikle Fenerbahçe söz konusuyken. Dünkü olaylar tamamen organizeydi" ifadelerini kullandı.

"Maçın iptal edilmemesinde en büyük sorumlu federasyondur"

Türkiye Futbol Federasyonunun yaşananlarda ana sorumlu olduğunu aktaran Ali Koç, "Maç başladı, aşama aşama olaylar büyüdü. Hakemin hiçbir şey yapmaması, yaptırım uygulamaması tribünleri cesaretlendirdi. Tribünler de netice almaya başladı. Bu maçın devam etmesi olacak iş değil. UEFA'da yapsa lisansı iptal ettirilir. Denizli'deki maçta da iptal edilmeliydi. Su savaşları dediğimiz Sami Yen'deki maçta da edilmeliydi. Dünkü maçta da edilmeliydi. Ülkemizin içinde bulunduğu futbol ortamında değil Halil Umut Meler, kim olursa olsun iptal edemezdi maçı. Rakibimizin gücünü biliyorsunuz, siyasi ve bürokrasi gücünü. Çekinmiş olabilirler ama bu maçın iptal edilmemesinde en büyük sorumlu federasyondur" şeklinde konuştu.

"Kendi geleceğimizi kendimiz çizeceğiz"

2 Nisan'da yapacakları olağanüstü genel kurul toplantısıyla kendi geleceklerini kendilerinin belirleyeceğini aktaran Koç şunları söyledi:

"Biz 2 Nisan günü genel kurula gidiyoruz, olağanüstü. Yapmamız gerekeni yapmamız lazım. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz lazım. Futbol AŞ'nin aynı zamanda genel kurulunu koyuyoruz. Ben biraz evvel Kulüpler Birliği Vakfından istifa ettim. Fenerbahçe olarak kendi kaderimizi, kendi geleceğimizi kendimiz çizmek zorundayız. O yüzden bu kararları aldık. Camiamızın aklıselim davranmasını özellikle rica ediyorum. Biz kendi ülkemizde bu muameleyi görmeyi kabul etmeyeceğiz. Gerekiyorsa da bir alt lige ineceğiz. Bu kararı alınca bir alt lige düşme söz konusu. Her gün ölmektense, bir gün öleceğiz ama geleceğimizi kurtarmak zorundayız. Bir sene oynar çıkarız biz ama herkes aklını başına alır artık. Biz gerçek anlamda yeter diyoruz o yeterlerden değil. Kendi geleceğimizi kendimiz belli etmek zorundayız."

"Gelin kulübün yanında durun"

Fenerbahçe tarihi için çok önemli bir virajdan geçtiklerini ifade eden Başkan Koç, kongre üyelerine de çağrıda bulunarak, "Şimdi tutturmuşlar 'ceza verilsin', verin ne istiyorsanız yapın. Herkes aklını başına alsın. Linç tehlikesine rağmen oyunu oynatanlar aynaya baksınlar. Futbolun bu noktaya gelmesine müsaade eden federasyona müsaade edenler de bir aynaya baksın. 2 Nisan ilk toplantı, bu toplantıda gereken sayıyı yakalamamız lazım. 2 Nisan'da 15-16 bin kişiyi sağlamamız lazım. 3 Nisan'da maçımız var. Bu karar alınacaksa 2 Nisan'dan önce almak zorundayız. Bu ligde Fenerbahçe'ye yer yok. Rica ediyorum Fenerbahçe tarihi için çok önemli bir virajdan geçiyoruz. Kongre üyelerime rica ediyorum, 30 bin kişi aidatı ödedi, ödemeyenler ödesin gelin kulübün yanında durun. Hep beraber karar verelim. Çünkü bu gidişat gidişat değildir. İstenen Fenerbahçe'nin kazanmaması, başarılı olmaması, hatta sahalarda yer almaması. 3 ay sonra bırakıyorsun diye düşünenler olacak. Biz bu kararı alırsak ben bırakmıyorum. Bir alt ligde kulübün başkanı olarak tekrar Süper Lig'e çıkarır o zaman bırakırız" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

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