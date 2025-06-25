Ali Koç İçin Açılan Şampiyonluk Pankartı Gündem Oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 yenerek seride durumu 4-1'e getirdi ve şampiyonluğa ulaştı.

O PANKART OLAY YARATTI

Öte yandan maçın ardından tribünlerde açılan bir pankart çok konuşuldu. Bir grup Sarı-lacivertli taraftar, Başkan Ali Koç'un olduğu bir pankartı açtı. Pankartın üzerinde 'Büyük başkan, yola devam' sözlerinin yazdığı görüldü. Bu pankartın açılmasının ardından bir grup taraftar, pankartı açan kişilere tepki gösterirken, bazı taraftarlar da destek gösterdi. Başkan Ali Koç, kendisini destekleyen taraftarlara el sallayarak cevap verdi.

İşte tribünlerde açılan o pankart;