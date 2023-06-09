Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, yeni sezon için çalışmalara başladı. Sarı-lacivertlilerin ilk hedefi Renato Sanches.
Yeni sezonda takıma dünyaca ünlü futbolcuları katmaya hazırlanan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Paris Saint-Germain Başkanı Nasır el-Halifi ile buluştu. İkilinin, Renato Sanches transferi için görüştüğü konuşuluyor. Ali Koç ve Nasır el-Halifi'nin çektirdiği fotoğraf sosyal medyada taraftarı heyecanlandırdı.
Renato Sanches bu sezon PSG formasıyla 27 maça çıktı. 25 yaşındaki Portekizli yıldız, bu karşılaşmalarda 2 gol atma balarısı gösterdi. Sanches'in piyasa değeri 20 milyon euro.
Son Dakika › Spor › Ali Koç ile PSG Başkanı Nasır el-Halifi'den taraftarı heyecanlandıran kare! Bomba transfer için buluştular - Son Dakika