Ali Koç: Üç İstanbul kulübünün birbirlerine yakınlığı herkesin malumudur

Ali Koç: "Üç İstanbul kulübünün ( Eyüpspor, Pendikspor ve Galatasaray) birbirlerine yakınlığı herkesin malumudur. Alın size koalisyon. Sizin altını dolduramadığınız gibi bir koalisyon değil." - İSTANBUL
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Yalova'nın Termal ilçesinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan 17 üniversite öğrencisine mantar yetiştiriciliği konusunda eğitim verildi. Öğrenciler, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nde düzenlenen kursa katılarak mantar üretim tesisinde uygulamalı eğitim aldı. Eğitim sonrasında öğrenciler, ilerleyen yıllarda benzer alanlarda işletme kurmayı hedeflediklerini ifade etti.
Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası mücadeleleri başladı. Turnuva, Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor ve 85 kulüpten 416 sporcu mücadele ediyor. Organizasyon, 17 Mart Pazar günü sona erecek.
Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında 17 Mart Pazar günü kendi sahasında oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Ali Koç: ''TFF ve kurulları, Galatasaray için ne anlam ifade ediyor?
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