Ali Koç: Üç İstanbul kulübünün birbirlerine yakınlığı herkesin malumudur - Son Dakika
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Ali Koç: Üç İstanbul kulübünün birbirlerine yakınlığı herkesin malumudur

Ali Koç: Üç İstanbul kulübünün birbirlerine yakınlığı herkesin malumudur

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Eyüpspor, Pendikspor ve Galatasaray arasında bir koalisyon olduğu iddialarını reddetti. Koç, bu kulüplerin birbirlerine yakınlığının bilindiğini ancak bunun bir koalisyon olmadığını belirtti.

13.03.2024 15:01
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Ali Koç: "Üç İstanbul kulübünün ( Eyüpspor, Pendikspor ve Galatasaray) birbirlerine yakınlığı herkesin malumudur. Alın size koalisyon. Sizin altını dolduramadığınız gibi bir koalisyon değil." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Galatasaray, Pendikspor, Eyüpspor, İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç: Üç İstanbul kulübünün birbirlerine yakınlığı herkesin malumudur - Son Dakika

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