Ali Koç, Jorge Jesus'u eleştirdi - Son Dakika
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Ali Koç, Jorge Jesus'u eleştirdi

29.07.2023 16:56

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamalarda, Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'u oyun tarzından dolayı sert bir şekilde eleştirdi. Koç, Jesus'un 3'lü savunma taktiğiyle çıktığı maçlarda en çok puan kaybettiklerini ve en az gol attıklarını belirtti. Ayrıca, düşme hattındaki takımlara sahalarında kaybettikleri puanların da başarısız bir sezon olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Koç, Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'u da oyun tarzından dolayı eleştirdi.

"EN ÇOK PUANI 3'LÜ SAVUNMAYLA OYNANAN MAÇLARDA KAYBETTİK"

Portekizli adamın Dünya Kupası sonrası performansını beğenmediğini ifade eden Koç, "Hayatında 3'lü oynamamış hocamız, Dünya Kupası sonrası en önemli maçlarda 3'lü oynamaya başladı. En çok puan kaybettiğimiz, en az gol attığımız maçlar da 3'lü savunmayla çıkılan maçlar oldu" dedi.

"DÜŞME HATTINDAKİ TAKIMLARA SAHAMIZDA PUAN KAYBETTİK"

Açıklamasının devamında düşme hattındaki takımlara puan kaybedilmesine değinen Koç, "Derbi performansı...Büyük bir şampiyonluk beklentisi, erken şampiyonluk sözleri... Dünya Kupası'na kadar çok iyi oyun tarzı. Düşme hattındaki takımlara sahamızda kaybettiğimiz puanlar... Bu taraftan bakınca da başarısız bir sezon denilebilir" ifadelerini kullandı.

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Jorge Jesus, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

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