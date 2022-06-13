Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısından erken çıkmıştı! Konuyla ilgili açıklama geldi - Son Dakika
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Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısından erken çıkmıştı! Konuyla ilgili açıklama geldi

13.06.2022 18:18

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkan adayı Mehmet Büyükekşi'nin de katıldığı Kulüpler Birliği toplantısından erken çıkmıştı. Koç'un bu hareketi Büyükekşi'ye bir tepki olarak algılandığı iddia edildi. Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu konuya açıklık getirdi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, "Toplantıya katılan başkanlarımız, bir başka toplantıya katılacakları için aramızdan erken ayrıldı. Bir spekülasyon yapılmazsa sevinirim." dedi.

TFF Başkan adayı Mehmet Büyükekşi'nin de katıldığı Kulüpler Birliği toplantısı sonrası Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, toplantıyı erken terk eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz hakkında da konuştu.

"BİR SPEKÜLASYON YAPILMAZ SEVİNİRİM"

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "Toplantıya katılan başkanlarımız, bir başka toplantıya katılacakları için aramızdan erken ayrıldı. Bir spekülasyon yapılmazsa sevinirim." ifadelerini kullandı.

"SON DERECE VERİMLİ BİR TOPLANTI OLDU"

Mehmet Büyükekşi'nin adaylığına ilişkin de konuşan Ağaoğlu, "Mehmet Büyükekşi, futbol alemine uzak bir insan değil. Kendisi, Gaziantep FK döneminde sorunları bizimle birlikte görmüş bir insan. Hemen hemen her konuda bir fikir birliğine vardık. Yayıncı kuruluş, yabancı kuralı ve harcama limitlerini konuştuk. Tüm sorunlarda fikir birliği içinde olduğumuzu gördük. Futbol ailesi bir bütün. Son derece verimli bir toplantı oldu." dedi.

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CANLI YAYIN DUYURUSU CANLI YAYIN DUYURUSU Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin Kulüpler Birliği toplantısına katılmasından bir süre sonra vakfın ofisinden ayrıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin Kulüpler Birliği toplantısına katılmasından bir süre sonra vakfın ofisinden ayrıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısından erken çıkmıştı! Konuyla ilgili açıklama geldi - Son Dakika


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