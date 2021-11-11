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Ali Koç: "Pereira'nın arkasındayız" - Son Dakika

Ali Koç: "Pereira'nın arkasındayız"

11.11.2021 18:26
Ali Koç:

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Pereira'nın arkasındayız. Takımımıza ve kendimize inanıyoruz.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Pereira'nın arkasındayız. Takımımıza ve kendimize inanıyoruz. 3-4 hafta sonra bambaşka noktada olabiliriz" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp televizyonunda gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından eleştiri oklarının hedefi haline gelen teknik direktör Vitor Pereira ile ilgili, "Rakibin hocası 1 sorgulanırsa Fenerbahçe'nin hocası 5 sorgulanır. Pereira, geldiği birinci gün hedef tahtasına kondu. Yabancı hocalara fazla tahammül yok. Pereira buraya para için gelmedi. Yarım kalan hikayesini bitirmeye geldi. Hala da doğru yaptığımızı düşünüyorum. Ben hocanın arkasından iş çevirecek adam değilim. Her zaman B planının olması lazım ama şu an buna ihtiyacımız yok. Galatasaray maçının sonucu ne olursa olsun bu geçerli. O maçı kazanacağız. Olumsuz sonuçlarda radikal değişikliğe gidecek bir şeyler olacağını sanmıyorum. Hocamızın tazminatı yok. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Pereira'nın arkasındayız. Takımımıza ve kendimize inanıyoruz. 3-4 hafta sonra bambaşka noktada olabiliriz" şeklinde konuştu.

"Başka hocalarla görüşmüyoruz"

Pereira'nın yerine farklı teknik direktörlerle görüşme yapmadıklarını kaydeden Başkan Koç, "Kriz yönetimi var. Bunu yönetmeniz gerekiyor. Hocamızın ilk günkü inancı aynen devam ediyor. Sadece bir takım arayı açtı. Oyun sistemi tartışılır. Burada birkaç eksiğimiz var. Bunu biliyorduk. 3'lü formasyon Türkiye'de çok tutmuyor. Hocamız, bu oyun sistemiyle ilgili kadroya daha uyabilecek neler yapılabileceğini planladığını söyledi. Görüşeceğiz ve işimize bakacağız. Hocamızın arkasından iş çevirip başka hocalarla görüşmüyoruz. Gazetelerde yazan her şey hurafe. Hocamızdan memnunuz. Sorunların aşılabilecek olgunlukta olduğundan şüphemiz yok. Bu şekilde devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

"Mesut'un artık işine odaklanması lazım"

Ali Koç, sarı-lacivertlilerin yıldızı Mesut Özil'in işine odaklanması gerektiğini ifade ederek, şu ifadelere yer verdi:

"Sezon başından beri Van Persie olayı oluşturulmaya çalışılıyor. Mesut haklı olarak oynamaya aç. Aldığı süreler zaman içinde arttı. İyi bir Mesut'un oluşturuğu harikaları bizler de biliyoruz. Hocamızın Mesut'a karşı ön yargısı yok. Mesut dünyaya kendisini ispatlamak istiyor. Mesut'u burada herkes çok seviyor. Mesut'un da artık işine odaklanması lazım. Mesut'un ticari işlerini bir yana koyup 'Fenerbahçe için nasıl katkı veririm'e odaklanması gerekiyor. Mesut'tan maksimum şekilde yararlanmalıyız."

"Mesut, oynamadığı için mutsuz"

Ali Koç, Mesut Özil'in oynamadığı için mutsuz olduğunun altını çizerek, "Basında oluşturulduğu kadar büyük sorun yok. Mesut oynamadığı için mutsuz. Hoca da 'Tüm oyuncuları nasıl en iyi şekilde kullanabilirim'i gözden geçirmeli. Talihsiz sakatlıklar yaşadık. Hangi takımın 3 kaptanı birden sakat? Burada esas olan Fenerbahçe'dir. Esas olan Fenerbahçe'nin başarısıdır. Bu bilinçle işleri yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Takımın şampiyon olmasını istiyorsanız havlu atmayın"

Başkan Koç, son maçlarda alınan kötü sonuçların ardından kendisine ve yönetimine yönelik istifa çağrılarıyla ilgili "Herkesin görüşüne saygılıyız. Ancak aynı kanaatte değilim. Geldiğimizden beri hangi şartlarda bu görevi yerine getirmeye çalıştığımızı tarih yazacaktır. Mali konulara hiç girmiyorum. Taraftarlardan kendilerine şunu sormalarını istiyorum; niye Fenerbahçe'de olanlar başka camialarda olmuyor? Eski yöneticiler benzer hareketler içinde olmuyorlar? Fenerbahçeli yorumcuların yaklaşımıyla diğer takım yorumcularının yaklaşımı arasında siyahla beyaz kadar fark var. Bunun irdelenmesi gerekiyor. Başarı yakalanacaksa en önemli unsur taraftardan geçecektir" değerlendirmesini yaptı.

"Tribün olaylarının devam etmesi endişe verici"

Başkan Koç, tribün olaylarının devam etmesinden dolayı endişe duyduğunu söyleyerek, "Görev süremiz belli. Sportif ve spor dışı konularda hedeflerimiz belli. Bunlara ulaşamayacağımıza inandığımız gün bir dakika bile düşünmeden gerekeni yaparız. Taraftar hancıdır geri kalan yolcudur. Gönülden ve samimi eleştiriye boynumuz kıldan ince. Taraftarlarımızda da doğal olarak 7 sezondur yaşananların verdiği mutsuzluğu net bir şekilde anlıyorum. Bu çözüm değil. Bir Fenerbahçe taraftarının kötü giden bir maçta '3' diye bağırması bize yakışmıyor. İstediğiniz kadar kızın ancak eleştiriyi maç sonuna bırakın. Bu benden çok takıma zarar verir. 10 puan kapanmayacak bir fark değil. Bu sezon olmaması için bir neden yok. Bazen tarihiniz, isminiz ve gücünüz sizi şampiyonluğa götürür. Son ana kadar bu yarışın içinde olacağız. Tek endişemiz bu tribün olaylarının devam etmesi ve bunun futbolculara zarar vermesi. Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Büyük resmi iyi görün, bu takımın şampiyon olmasını istiyorsanız havlu atmayın. Devre arasında gerekiyorsa her türlü müdahale yapılır. Fenerbahçe yükselişe geçecektir. İnanmaya devam etsinler" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Galatasaray, Mesut Özil, Fenerbahçe, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ali Koç: 'Pereira'nın arkasındayız' - Son Dakika Spor


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