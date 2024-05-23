Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a sert yanıt: Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacak güçleri merak ediyorsa aynaya baksın - Son Dakika
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Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a sert yanıt: Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacak güçleri merak ediyorsa aynaya baksın

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Fenerbahçe'deki seçimlerde yeniden aday olan mevcut başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'ın 'Fenerbahçe'yi kim şampiyon yapmak istemiyor?' sorusuna yanıt verdi. Koç, " Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacak güçlerin kim olduğunu merak ediyorsa aynaya baksın, bir tanesi de kendisi!" açıklamasını yaptı.

23.05.2024 18:05  Güncelleme: 18:24
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Fenerbahçe'deki seçimlerde yeniden aday olan başkan Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde adaylık süreciyle ilgili basın toplantısı düzenlendi. Koç, diğer bir aday olan Aziz Yıldırım'ın kendisine yönelttiği "Fenerbahçe'yi kim şampiyon yapmak istemiyor? Açıkça konuşmak lazım. Federasyon mu, iktidar mı, hakemler mi?" sözlerine yanıt verdi.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde;

"ŞAMPİYON YAPMAYACAKLARI MERAK EDİYORSA AYNAYA BAKSIN"

"Önümüzdeki iki hafta boyunca o bana sallayacak, ben cevap vereceğim. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacak güçlerin kim olduğunu merak ediyorsa aynaya baksın, bir tanesi de kendisi! Bir de şöyle bir şey demiş, Fenerbahçe'nin mutluluğu benden daha önemlidir. Biz şampiyon olursak başkan mutlu olmayacak mı? Basın toplantısını izledim. Sorulduğu zaman soru, küçük bir ihtimal de olsa şampiyon olursak memnun olmayacak bir vücut lisanı gördüm. Allah kimseye nasip etmesin. Aziz Yıldırım, Beşiktaş'a da finansman sağlayacakmış! Onu da dün öğrendim!"

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a sert yanıt: Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacak güçleri merak ediyorsa aynaya baksın

AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Ali Koç'a "Mevcut başkan 'Ben başkan olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar' dedi. Fenerbahçe'yi kim şampiyon yapmak istemiyor? Açıkça konuşmak lazım. Federasyon mu, iktidar mı, hakemler mi? Eğer bunlar birbirine bağlıysa, alttan yukarı gitmeyeceğiz! Yukarıdan söyleyeceğiz!" diye soru sormuştu.

Ali Koç\'tan Aziz Yıldırım\'a sert yanıt: Fenerbahçe\'yi şampiyon yapmayacak güçleri merak ediyorsa aynaya baksın

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Son Dakika Spor Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a sert yanıt: Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacak güçleri merak ediyorsa aynaya baksın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • mustafa sagdic: sayin ali koc. sen dedin. ben oldukca fb sampiyon olmaz diye. hala niye oradaain o zaman 24 0 Yanıtla
    Mustafa Kaya: fırsat kolluyor ki bağcıyı dövsün yoksa FB neyine şampiyon olmayacağını bile bile hâlâ o koltukta neden oturuyor 1 0
  • Depechs Modes: Ali Koç baskan adamdır 4 8 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu: Saçmalama Aziz Başkan I dinle bütün camia mutlu olsun adam bir konuştu camia bütünleşti Ali Koç camiayı birleştiremiyor. 8 3 Yanıtla
    Orhan Okul: Ali Türk futbolunun defosu 2 1
  • HÜSEYİN DALCI: Bu adamın adı mikser Ali olsun. 0 0 Yanıtla

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