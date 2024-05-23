Ali Koç\'tan Aziz Yıldırım\'a sert yanıt: Fenerbahçe\'yi şampiyon yapmayacak güçleri merak ediyorsa aynaya baksın

Spor

Fenerbahçe'deki seçimlerde yeniden aday olan başkan Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde adaylık süreciyle ilgili basın toplantısı düzenlendi. Koç, diğer bir aday olan Aziz Yıldırım'ın kendisine yönelttiği "Fenerbahçe'yi kim şampiyon yapmak istemiyor? Açıkça konuşmak lazım. Federasyon mu, iktidar mı, hakemler mi?" sözlerine yanıt verdi.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde;

"ŞAMPİYON YAPMAYACAKLARI MERAK EDİYORSA AYNAYA BAKSIN"

"Önümüzdeki iki hafta boyunca o bana sallayacak, ben cevap vereceğim. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacak güçlerin kim olduğunu merak ediyorsa aynaya baksın, bir tanesi de kendisi! Bir de şöyle bir şey demiş, Fenerbahçe'nin mutluluğu benden daha önemlidir. Biz şampiyon olursak başkan mutlu olmayacak mı? Basın toplantısını izledim. Sorulduğu zaman soru, küçük bir ihtimal de olsa şampiyon olursak memnun olmayacak bir vücut lisanı gördüm. Allah kimseye nasip etmesin. Aziz Yıldırım, Beşiktaş'a da finansman sağlayacakmış! Onu da dün öğrendim!"

AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Ali Koç'a "Mevcut başkan 'Ben başkan olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar' dedi. Fenerbahçe'yi kim şampiyon yapmak istemiyor? Açıkça konuşmak lazım. Federasyon mu, iktidar mı, hakemler mi? Eğer bunlar birbirine bağlıysa, alttan yukarı gitmeyeceğiz! Yukarıdan söyleyeceğiz!" diye soru sormuştu.