Ali Koç\'tan Aziz Yıldırım\'a Sert Yanıt

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına cevap verirken "Keşke ilişkimiz eskisi gibi kalsaydı. Siz 'Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim' ruh halinden çıkmadığınız sürece çok zarar verecek noktalara geleceksiniz." ifadelerini kullandı.

Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki yüksek divan kurulu toplantısında Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın açıklamalarının ardından yeniden kürsüye geldi.

"Yedi yıldır vermediğim cevapları vermek zorunda kalacağım." diyen Koç, şunları kaydetti:

"Sayın başkanım öncelikle Fenerbahçe'nin ta kendisi olarak şunu size söylüyorum, içiniz rahat olsun. Siz zaten 'Biz bakkal gibi yönetiyoruz.' dediniz. Şimdi çok daha kurumsal yönetiliyor. Kulüpte 2014 öncesi için data bile yok. Bu yüzden rahat olun. Fenerbahçe beni 2 kez ağlatmıştır. Birincisi, İzmir'de şampiyon olmuştuk. İkinci ağlamam üzüntüdendi. 3 Temmuz'da başkan bütün eşyalarını çıkarmak istediğini söyleyince ağlamıştım. Keşke ilişkimiz eskisi gibi kalsaydı. Siz 'Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim' ruh halinden çıkmadığınız sürece çok zarar verecek noktalara geleceksiniz. Siz bana ne derseniz deyin, kalbimde efsane başkan olarak kalacaksınız. Sizin ruh haliniz değişken olabilir. Fenerbahçe'ye yaptıklarınızı kimse inkar edemez. Ama özellikle kendi sağlığınız ve Fenerbahçe'nin geleceği için içinde bulunduğunuz ruh halinden çıkmanız lazım. Siz böyle değildiniz."

Aziz Yıldırım'ın kendisine loca verilmediğiyle ilgili sözlerine de cevap veren Koç, şöyle konuştu:

"Loca konusunda isterseniz alın benim locamı. Babamın çok meşhur bir lafı vardır, 'Bazı insanların sözü yeter, bazı insanların sözü değil imzası lazım olur, bazı insanlar için ikisi de yetmez.' diye. Benim bu söz ağzımdan çıktı, imzaya gerek yok."

Ali Koç'un bu sözlerinin ardından Aziz Yıldırım kürsüye gelerek kendisini öptü.

"Etrafınızda sizi gaza getirmeye çalışan çok insan var"

2018 yılında gerçekleştirilen ve Ali Koç'un başkan seçildiği genel kurulu hatırlatan Koç, "Aziz başkan 2018 yılında başkanlığı bıraktıktan sonra defalarca ofisini arayıp 'Başkanımız locasını istiyor mu?' diye sorduk, her seferinde 'Hayır.' cevabını aldık. İstemeyince de locaları sattık. Loca, bu işin çok küçük hali. Sizi ziyaret ettik. Dinledim sizi, gıybet, dedikodu... Etrafınızda sizi gaza getirmeye çalışan çok insan var. Çünkü siz olmadan onların Fenerbahçe dünyasında olma şansı yok. Yalancı, aşağılık, korkak dediğiniz dernek başkanı adam şu anda yanınızda oturuyor. Dolayısıyla dinlemeyin, efsane başkan olarak kalın." açıklamasını yaptı.

Kendisinin adaylığıyla ilgili sözlere de cevap veren Koç, şunları söyledi:

"Benim aday olup olmayacağıma ben karar veririm. Bu demokratik haktır, Fenerbahçe demokrasisi de gayet iyi işler. Şekip Mosturoğlu 'Kişilerle ilgili yapacağınız değerlendirmede 3 Temmuz'u turnusol kağıdı olarak kullanın.' dedi. Sizin tekneden beraber indiğiniz bir arkadaş, dönemin savcılarının önüne koyduğu kağıdı imzalamış. Yetmemiş basın toplantısı düzenleyip sizi ve bizi istifaya çağırmış. Düşünsenize siz ve arkadaşlarınız cezaevindeyken kulüp ne hale düşerdi. 'Ne cemaati, polisler işlerini çok iyi yapmış.' diyen bir adamla yol yürüyorsunuz, ben daha ne diyeyim. Bundan sonrasına devam etmeyeceğim çünkü çok üzüntü verici bir hal oluyor. "

Hamdi Akın'dan Yıldırım'a cevap

Aziz Yıldırım'ın konuşması sırasında sözlü tartışma yaşadığı Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Hamdi Akın da Yıldırım'ın açıklamalarına cevap verdi.

Ali Koç'un kulübün gelecekteki gelirlerini kırdırmadığının altını çizen Akın, Yıldırım'ın sorduğu "612 milyon dolar borç nereden geliyor?" sorusuna da cevap verdi.

Borçlar konusunda kafa karışıklığı olduğunu belirten Akın, "Bunu netleştirmek için müdahalede bulundum, yanlış anlaşıldıysam da özür dilerim. 612 milyon dolar nereden gelmektedir? Sayın Ali Koç 2018 yılında görevi devraldığında bankalara 265 milyon dolar borç vardı. Diyelim ki transfer yaptınız, 4 senede yıllık 10 milyon dolardan 40 milyon dolar vereceksiniz. Bu borç sayılıyor. 347 milyon dolar da borç vardı. Taahhütlerin bugün toplamı 334 milyona çıkmış. 347 milyon dolar olan borç 69 milyona düştü. Bizim borcumuz var ama her sene gelirimiz var." diye konuştu.

Aziz Yıldırım'ın görevde olduğu dönemde gelecekteki gelirleri kırdırdığını, Ali Koç'un ise bunu yapmadığını vurgulayan Hamdi Akın, şunları kaydetti:

"Ali başkan isterse 2026 yılının gelirini kırdırıp bu borçları öder. Ola ki herhangi bir kongrede yönetim değişirse, yeni gelecek başkanın önünü açmak istiyor. Locaları bile 2, 3 yıllık satmıyor. Başkan da bana loca vermiyorlar dedi fakat kimseyi locasından çıkartamıyoruz. Kimse locasını bırakmıyor. Veremediğimiz için gerçekten çok üzgünüz. Ama böyle bir efsane başkanın da mevcut locasını küsüp bırakmaması lazımdı. Ben de sizinle beraber o locayı aldım. Ama temelini atıp projesini yaptığımız tribünün açılışına beni çağırmadınız. Buna rağmen ben küsmedim. Ama sen bıraktın gittin, yine de veremediğimiz için üzgünüz. Eylül ayında ayrılacağım, yeni yönetimde olamayacağım, o yüzden rahat konuşuyorum."

Hamdi Akın'ın loca konusundaki açıklamalarının ardından Aziz Yıldırım "Ben stada bilerek gelmedim. Locam olsa gelirdim, yoktu gelmedim. Ama rahatsız olacaktınız. Ali Şen geldiği zaman ben rahatsızlık duyardım, o yüzden gelmedim." cevabını verdi.