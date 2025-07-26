Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a Sert Yanıt

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına cevap vererek, "Ya başkanlığa aday olun ya da efsane başkanımız olarak kalın" dedi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam ediyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım'ın konuşmasının ardından cevap verdi. "7 yıldır hiç konuşmadığım konularda cevap vermeye zorlandığım için artık cevap vermek durumundayım" diyerek sözlerine başlayan Koç, "Sizin dönemin aksine bu kulüp çok daha iyi ve profesyonel yönetiliyor. İçiniz rahat olsun. Söylediklerinizden dolayı şaşırmadım ama çok üzüldüm. Biz dünya çapında incelemeler yaptırdık ve her şey ortada. Gerçek budur, kabul etseniz de etmeseniz de. Keşke ilişkimiz eskisi gibi kalsa. Siz 'Ben Fenerbahçe'nin ta kendisiyim' tutumunuzdan vazgeçmediğiniz sürece bu durum kulübe çok zarar verecektir. Fenerbahçe'ye yaptıklarınızı kimse inkar edemez. İçinde bulunduğunuz ruh halinden bir an önce çıkmanız gerekiyor" diye konuştu.

"Etrafınızda sizi dolduruşa getiren çok insan var"

Aziz Yıldırım'ın loca iddiasına cevap veren Başkan Koç, "Siz görevden ayrıldıktan sonra defalarca 'Locanızı istiyor musunuz?' diye sorduğumda siz istemediniz, biz de başkasına sattık. İstiyorsanız benim locamı alın. Sizin etrafınızda sizi dolduruşa getiren çok insan var. Çünkü siz olmazsanız kulüple ilişki kuramayacak insanlar" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından Aziz Yıldırım, kürsüde bulunan Ali Koç'un yanına giderek, tokalaştı.

"Sizinle para konularını konuşmak istemiyorum"

Konuşulan maddi konuların gündem dışı olduğunu vurgulayan Ali Koç, "Bize herkesle iyi geçinin diyorsunuz ama basketbol maçına geliyorsunuz, divan üyelerimizin elini sıkmıyorsunuz. Ayrıca para, pul konularını sizinle konuşmak istemiyorum. Yollayın adamlarınızı halledelim. Ayrıca siz bu konularda konuşacaksanız, gidin başkan adayı olun. ya da efsane başkanımız olarak kalın. Benim aday olup, olmayacağıma ben karar veririm. Bu durumdan neden bu kadar rahatsızlık duyuyorsunuz? Anlamadım" şeklinde konuştu. - İSTANBUL