Ali Koç\'tan hakemler için canlı yayında flaş iddia

13.09.2025 22:55
Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Ali Koç, bir programda yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu. Hakem camiası hakkında çarpıcı ifadeler kullanan Koç, bir hakemin casinoda çekilmiş fotoğrafları üzerine yaptıkları başvuruyu dile getirdi ve bu hakemin sonrasında VAR direktör yardımcısı olmasını eleştirdi. Ayrıca hakemlerin taraftarlara dava açmasını da gündeme getirdi.

Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Ali Koç, Sözcü TV'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ali Koç, seçim ve hakem camiasına dair çarpıcı sözlere imza attı.

"FİNANSAL OLARAK BAŞARIMIZ VAR"

Futbol dışında başarı sağlandığını söyleyen Ali Koç, "Finansal açıdan baktığımızda önemli bir başarımız var. Amatör branşlara baktığımızda da başarılarımız ortada. Fenerbahçe şu anda Avrupa'da hem kadınlarda hem de erkeklerde EuroLeague'i kazanan tek kulüp... Bunu iki kere yaptı. Amatör sporlarda birçok madalya kazandık. Son üç Olimpiyat Oyunları'nda da kafilenin yüzde 25'i Fenerbahçe sporcusu... Geçmişte olduğu gibi bizim dönemimizde de şampiyonluklarımız çalındı. Kulübümüzün yedi yıllık döneminde birçok başarımız var. Ancak futbolda başarı gelmeyince diğer başarılar unutuluyor. Bu sezon birlik olabilirsek şampiyonluğun en güçlü adayı olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

"SEÇİM İÇİN ÇALIŞMIYORUZ"

Seçim için değil Fenerbahçe için çalıştıklarını söyleyen Ali Koç, "Biz seçim için çalışmıyoruz. Biz Fenerbahçe'nin geleceği için çalışıyoruz. İstesek sponsorluk gelirlerimizi kırdırabilir ve harcayabilirdik. Ama biz bunu yapmadık. Bu Fenerbahçe'nin yararına bir şey değil. Sadece Covid döneminde bazı loca sahiplerinden localarını iki yıllık almalarını istedik. Onun dışında çok sorumlu davrandık." ifadelerini kullandı.

"BENİ YIKMAK KOLAY DEĞİL"

Sözlerine devam eden Ali Koç, "Biz Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığını sosyal medyaya yatırım yapanlara, hakaretlerle, iftiralarla beni yıldırmaya çalışanlara bırakırsak o kapıyı bir daha kapatamayız. Ben hırsızlık mı yaptım? Yüz kızartıcı bir suç mu işledim? Hayır. Sadece futbolda şampiyon olamadık. Ben de bu kadar dirençli olduğumu bilmiyordum. Ancak gördüm ki beni yıkmak kolay değilmiş." yorumunda bulundu.

"VAR DİREKTÖRÜ YAPILDI!"

Hakem camiası ile ilgili çarpıcı sözlere imza atan Ali Koç, "Geçenlerde biz bir hakemimizin, bir Casinoda seçilmiş fotoğrafları üzerine gittik. Kendisi olduğunu tespit ettik ve müracatlarımızı yaptık. Bu kişinin savunması istendi. Bu kişi savunmasını vermeden, o gittiği yere uçak, faturalar falan ibraz etmeden görevi bıraktı, emekliye ayrıldı. Sonra ne oldu, bu kişi VAR direktör yardımcısı oldu. Şu anda VAR direktörü yok. Yani şu anda VAR'ın başındaki adam! Bu nasıl bir zihniyet! Hangi mantıkla, hangi argümanla, casinoda fotoğrafı çekilmiş ve bununla ilgili soruşturmada kendisini savunmak yerine emekli olan kişi, bugün VAR direktör yardımcısı! Belki bunu bizim maçlarda bana pahalıya patlatacaklar ama ben bunu söylemek zorundayım. Niye hep Fenerbahçe bunları gündeme getiriyor? Hakemlerin taraftarlara binlerce dava açması, sadece bizim taraftarlara değil, ekmek kapısı yapmışlar!" sözlerini sarf etti.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
