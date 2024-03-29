Ali Koç: Trabzon Emniyeti\'nin zaafı var

Spor

Ali Koç: "Trabzon Emniyeti, maça polis tahsis etmiyorsa ve tahsis ettiği polisleri dışarda bekliyorsa ev sahibi ne yapsın. Bize göre, Trabzon Emniyeti'nin büyük bir zaafı olmuştur ve emniyet müdürünün hala görevde olması da bizlere bir mesajdır." - İSTANBUL