Ali Koç transfer görüşmesi yapılan bölgeleri tek tek açıkladı

Yeni sezona hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, transferler hakkında açıklamakarda bulundu.

'''İKİ KANAT VE BİR ORTA SAHA''

Ali Koç, iki kanat oyuncusu ve bir orta saha ile görüştüklerini söyleyerek, "İki kanat ve bir orta saha oyuncusu ile görüşüyoruz. Bu transferleri bitirip ardından bize sunulan fırsatları değerlendirmeye başlayacağız." dedi.

''20 MİLYON EURO'YA GELECEKTİ''

Skriniar transferine değinen Ali Koç, "Milan Skriniar'ı, Haziran'da alsaydık 20 milyon euro'ya gelecekti. Bekledik, 6 milyon euro'ya bitirdik." ifadelerini kullandı.

''SPORTİF AKIL, KARAKTER, TAKIM RUHU''

Sözlerine devam eden Ali Koç, "Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz ve önümüzdeki günlerde takımımıza kazandıracağımız transferler; sportif akıl, karakter, takım ruhu ve ekonomik denge temelinde yapılmaktadır." yorumunda bulundu.