Yeni sezona hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, transferler hakkında açıklamakarda bulundu.
Ali Koç, iki kanat oyuncusu ve bir orta saha ile görüştüklerini söyleyerek, "İki kanat ve bir orta saha oyuncusu ile görüşüyoruz. Bu transferleri bitirip ardından bize sunulan fırsatları değerlendirmeye başlayacağız." dedi.
Skriniar transferine değinen Ali Koç, "Milan Skriniar'ı, Haziran'da alsaydık 20 milyon euro'ya gelecekti. Bekledik, 6 milyon euro'ya bitirdik." ifadelerini kullandı.
Sözlerine devam eden Ali Koç, "Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz ve önümüzdeki günlerde takımımıza kazandıracağımız transferler; sportif akıl, karakter, takım ruhu ve ekonomik denge temelinde yapılmaktadır." yorumunda bulundu.
Son Dakika › Spor › Ali Koç transfer görüşmesi yapılan bölgeleri tek tek açıkladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?