Süper Lig'in en pahalı futbolcusu olacak! Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlatıyor - Son Dakika
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Spor

Süper Lig'in en pahalı futbolcusu olacak! Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlatıyor

Süper Lig\'in en pahalı futbolcusu olacak! Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlatıyor

Fenerbahçe, yeni sezonda Kolo Muani'yi kadrosuna katmak istiyor. Başkan Ali Koç'un PSG ile olan güçlü ilişkilerini devreye soktuğu ve sarı-lacivertlilerin bu transfer için 25 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi. Transfer gerçekleşirse, 26 yaşındaki Kolo Muani hem Fenerbahçe'nin hem de Süper Lig'in en pahalı futbolcusu olacak.

16.05.2025 09:47
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Yeni sezonda takıma en az 4 ciddi transfer yapacaklarını belirten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve kurmayları çalışmalara başladı. Hedef bölgelerden biri olan forvet için gündeme gelen isim Kolo Muani oldu.

İSTANBUL'A GETİRECEKLER

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PSG ile iyi ilişkilerini de kullanarak Kolo Muani'yi İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

SÜPER LİG'İN EN PAHALI FUTBOLCUSU OLACAK

En-Nesyri ile vedalaşma planları yapan yönetim, Faslı forvetin yerini Kolo Muani ile doldurmaya kararlı. Haberde Fenerbahçe'nin Kolo Muani için gözden çıkardığı rakamın ise 25 milyon euro olduğu ifade edildi. Transferin söz konusu bedelle gerçekleşmesi durumunda 26 yaşındaki Fransız golcü, Fenerbahçe ve Süper Lig tarihinin en pahalı imzası olarak kayıtlara geçecek.

Süper Lig'in en pahalı futbolcusu olacak! Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlatıyor

Öte yandan haberde Kolo Muani'nin ilk tercihinin İtalya veya İngiltere olduğu, buna karşın Fenerbahçe'nin kısa süre içinde girimlere başlayacağı vurgulandı. Bonservisi PSG'de olan Kolo Muani, ara transfer döneminde yarım sezonluğuna Juventus'a kiralanmıştı.

Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, PSG, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'in en pahalı futbolcusu olacak! Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Barış AÇIGÖZ:
    Her sene bombayı patlatıyoruz diyorlar. Sonra bomba ellerinde patlıyor... ))) En basit örneği Morinyo ..))) 46 2 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    koca bir kazık 28 3 Yanıtla
  • Sena2007:
    Bu yalı çocuğu gitmemek için çırpınıyor ama nafile bu sefer defolup gideceksin Fenerbahçe tarihinin utanç verici başkanı 22 5 Yanıtla
  • Yoruma gelen adam:
    sondakika fbli olduğunu bu kdr belli etme. yazık size ezikler :) 14 5 Yanıtla
  • Elisa21:
    BOMBACI MÜLAYİM GİBİSİN PUHAAAAAA 5 2 Yanıtla
  • 98489001a:
    Adamın piyasa değeri 30 milyon Osimhen 75, nasıl süper lig en pahalı .. 5 2 Yanıtla
  • muz43kar.:
    şu ali koç gitmeden fenerbahçe şampiyonluk yüzü göremeyecek malesef aziz yıldırım in gelmesi lazım 4 3 Yanıtla
  • uğur aksakallı:
    HEYT BE SENEYE KESİN ŞAMPİYONUZ DESENE.EN BÜYÜK FENER.YAPIYI YIKCAGIZ SENEYE.ALİ KOÇ GİTME SANA MUHTACIZ 1 0 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Gaz alma operasyonlarına durmaksızın devam yersen 0 0 Yanıtla
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