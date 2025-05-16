Süper Lig\'in en pahalı futbolcusu olacak! Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlatıyor

Yeni sezonda takıma en az 4 ciddi transfer yapacaklarını belirten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve kurmayları çalışmalara başladı. Hedef bölgelerden biri olan forvet için gündeme gelen isim Kolo Muani oldu.

İSTANBUL'A GETİRECEKLER

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PSG ile iyi ilişkilerini de kullanarak Kolo Muani'yi İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

SÜPER LİG'İN EN PAHALI FUTBOLCUSU OLACAK

En-Nesyri ile vedalaşma planları yapan yönetim, Faslı forvetin yerini Kolo Muani ile doldurmaya kararlı. Haberde Fenerbahçe'nin Kolo Muani için gözden çıkardığı rakamın ise 25 milyon euro olduğu ifade edildi. Transferin söz konusu bedelle gerçekleşmesi durumunda 26 yaşındaki Fransız golcü, Fenerbahçe ve Süper Lig tarihinin en pahalı imzası olarak kayıtlara geçecek.

Öte yandan haberde Kolo Muani'nin ilk tercihinin İtalya veya İngiltere olduğu, buna karşın Fenerbahçe'nin kısa süre içinde girimlere başlayacağı vurgulandı. Bonservisi PSG'de olan Kolo Muani, ara transfer döneminde yarım sezonluğuna Juventus'a kiralanmıştı.