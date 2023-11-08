 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ali Koç, Türk futbolunu sarsan iddialar için UEFA'ya gidiyor! Bakanlarla da görüşecek - Son Dakika

Ali Koç, Türk futbolunu sarsan iddialar için UEFA'ya gidiyor! Bakanlarla da görüşecek

Son Güncelleme: 08.11.2023 09:26

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, ''Türk futbolunun Susurluk'u'' olarak tanımladığı atamalardaki usulsüzlükler, geçmiş tarihe alınan sağlık raporları, yasa dışı bahis ve şike iddiaları için UEFA'ya şikayette bulunmaya hazırlanıyor. Ali Koç'un ayrıca bu konuları görüşmek üzere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan randevu isteyeceği belirtildi.

Fenerbahçe, Türk futboluna bomba gibi düşen son dönemdeki iddialarla ilgili harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin kapsamlı bir dosyayla birlikte futboldaki usulsüzlükler, hakemlerin geçmiş tarihe aldığı sağlık raporları, yasa dışı bahis ve şike iddiaları için UEFA'ya gidecek.

GENİŞ KAPSAMLI DOSYA HAZIRLANIYOR

Sözcü'de yer alan habere göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Türk futbolunun Susurluk'u" olarak tanımladığı olaylarla ilgili düğmeye basıldı. Sarı-lacivertlilerin hukukçuları, iddialarla ilgili geniş kapsamlı bir dosya hazırlamaya başladı.

BAKANLARDAN RANDEVU İSTEDİ

Fenerbahçe daha sonra bu dosya ile UEFA ve IFAB'a şikayette bulunacak. Ali Koç'un ayrıca İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan bu konuları görüşmek için randevu istediği belirtildi.

Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç, Türk futbolunu sarsan iddialar için UEFA'ya gidiyor! Bakanlarla da görüşecek - Son Dakika


Son Dakika
09:46 Gazze'de Şifa Hastanesi'ne sığınan çocuklar: Bırakın yaşayalım
09:38 Şampiyonlar Ligi'nde Donnarumma'ya dev protesto! Sahaya sahte para yağdırdılar
09:16 ABD'den İsrail katliamına kanlı kılıf! Utanmadan Hamas'ı suçladılar
09:06 Mehmet Ali Erbil trafik kazası geçirdi
09:03 Ayakkabı imalathanesinde korkutan yangın! 6 ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi
09:00 Ali Koç, Türk futbolunu sarsan iddialar için UEFA'ya gidiyor! Bakanlarla da görüşecek
09:00 Endonezya'nın Banda Denizi açıklarında art arda 6,7 ve 7,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi
08:30 İsrail Gazze'nin kalbine girdi, Netanyahu meydan okudu: Şehri kuşattık, rehineler bırakılana kadar ateşkes yok
08:28 Futbolda bahis ve kara para aklama suçlarına yönelik ''Sibergöz'' operasyonu! 43 şüpheli kıskıvrak yakalandı
08:26 Lucas Torreira ile aşk yaşayan Devrim Özkan hamilelik iddiasını yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2023 10:06:26. #1.11#
SON DAKİKA: Ali Koç, Türk futbolunu sarsan iddialar için UEFA'ya gidiyor! Bakanlarla da görüşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement