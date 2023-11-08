Ali Koç, Türk futbolunu sarsan iddialar için UEFA'ya gidiyor! Bakanlarla da görüşecek

Fenerbahçe, Türk futboluna bomba gibi düşen son dönemdeki iddialarla ilgili harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin kapsamlı bir dosyayla birlikte futboldaki usulsüzlükler, hakemlerin geçmiş tarihe aldığı sağlık raporları, yasa dışı bahis ve şike iddiaları için UEFA'ya gidecek.

GENİŞ KAPSAMLI DOSYA HAZIRLANIYOR

Sözcü'de yer alan habere göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Türk futbolunun Susurluk'u" olarak tanımladığı olaylarla ilgili düğmeye basıldı. Sarı-lacivertlilerin hukukçuları, iddialarla ilgili geniş kapsamlı bir dosya hazırlamaya başladı.

BAKANLARDAN RANDEVU İSTEDİ

Fenerbahçe daha sonra bu dosya ile UEFA ve IFAB'a şikayette bulunacak. Ali Koç'un ayrıca İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan bu konuları görüşmek için randevu istediği belirtildi.