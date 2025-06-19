Ali Koç\'u kahkahalara boğan ChatGPT sorusu

Fenerbahçe, 2025/26 sezonu formalarını özel bir lansmanla tanıttı. Lansmanda Başkan Ali Koç, hem yeni sezona hem de forma sponsorluğu anlaşmalarına ilişkin soruları yanıtladı. Ancak bir soru, salonda renkli anlara sahne oldu.

ALİ KOÇ'A CHATGPT SORUSU SORULDU

Basın mensuplarından biri, "Başkanım, Adidas'ın üç çizgisi performansı, tutkuyu ve geleneği temsil ediyor. Fenerbahçe'nin bu çizgilerle sahaya çıkması kulübün kendi ruhuyla nasıl örtüşüyor?" şeklinde bir soru yöneltti. Sorunun ardından kısa bir duraksama yaşayan Ali Koç, "Bir daha sor. Bakarak soruyorsun tabii. Kim yazdı onu?" diyerek salondakileri kahkahaya boğdu.

Soruya ChatGPT'den yardım alarak hazırlandığını belirten gazeteciye ise Koç'tan esprili bir yanıt geldi, "Çok güzel soru...ChatGPT'ye şey sorar mısın? Adidas'ın logosu değişti mi diye? Yok gülmeyin, değişti çünkü. O kadar küçük bir değişiklik var ki... Eskiden aynı çizgide iniyordu, şimdi merdiven gibi. Bizim DNA'mız Adidas'ın DNA'sına çok uyuyor" yanıtını verdi.