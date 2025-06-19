Ali Koç üstüne basa basa söyledi! Fenerbahçe\'den tarihi anlaşma

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2025/26 sezonu forma tanıtım lansmanında açıklamalarda bulundu.

"EN YÜKSEK BÜTÇELİ ANLAŞMA"

Ali Koç: "Yıllar sonra bir kez daha Türk sporunu en güçlü temsil eden Fenerbahçe ile Adidas'ın yan yana gelmesi için imza töreninde birlikteyiz. Tüm takımlarımız ilk defa Adidas tarafından hazırlanacak özel tasarımlarla sahada yer alacak ve rakipleriyle mücadele edecek. Adidas ve Fenerbahçe, ilk defa üç farklı branşla güçlerini birleştiriyor. Bu da Fenerbahçe'nin üç ayrı branşta küreselleşmesinin en etkili yansımasıdır. Türk spor tarihinin en yüksek bütçeli anlaşmasına imza atacağız."

"DAMGA VURACAK"

Esin Güral Argat: "Tüm takımlarımız 5 yıl boyunca Adidas formalarla sahaya çıkacak. Ayrıca alt yapı kategorilerimizde de durum aynı olacak. Bu formalar önümüzdeki yıllara damga vuracak ve başarılar getirecek."

Dave Thomas (Adidas Gelişmekte Olan Ülkelerden Sorumlu Başkanı): "Beni bu harika şehirde ağırladığınız için teşekkürler. Türkiye çok önemli bir pazar. Adidas için çok önemli. Çok heyecanlıyız. Bu ortaklık bizim markamız için çok önemli bir adım, sonraki nesillere ilham vermek istiyoruz. Fenerbahçe gibi bir spor kulübü muazzam potansiyele sahip. Çok büyük bir toplumsal etki yaparak taraftarı mutlu edeceğiz. Uzun yıllar birlikte çalışmayı tüm kalbimle diliyorum."

Hakan Atalay (Adidas Türkiye Genel Müdürü): "Bizim ev Türk sporu için anlamlı, heyecan verici bir anlaşma için bir aradayız. Markamızın amiral gemisi olan futbolda federasyonlar, kulüpler ve sporcularla birçok işbirliğimizi sürdürüyoruz. Türkiye'nin en büyük spor kulüplerinden Fenerbahçe ile yeni bir döneme giriyoruz. Benim ve ekibim için de çok heyecan verici. Türkiye'nin spor kültürüne yön veren iki markanın yeniden bir araya gelişini kutluyoruz."

"GEÇEN SENE NASILSA ÖYLE DEVAM EDECEK"

Formada amblemin nasıl kullanılacağı sorusunu yanıtlayan Koç, "Formada amblemin nasıl kullanacağı Adidas'ın değil, bizim kararımız. Geçen sene nasılsa, öyle devam edecek. Hocamız geldiği günden beri bize geri çevirmeyeceğimiz bir teklif geleceğini söylemişti. Dediği gerçekleşti" dedi.