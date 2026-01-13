Ali Koç vazgeçmedi: Otokoç, Fenerbahçe ile göğüs sponsorluğunu yeniledi

Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç'un, başkanlığı bıraktıktan sonra da kulübe desteğini sürdüreceği yönündeki açıklamalarının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

BAŞKANLIKTAN SONRA DA DESTEK MESAJI VERMİŞTİ

Ali Koç, Fenerbahçe başkanlığını bıraktıktan sonra da kulübe olan desteğinden vazgeçmeyeceğini ifade etmişti. Yaşanan son gelişme, bu mesajların ardından gündeme geldi.

SADETTİN SARAN'A DESTEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Koç'un, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a da destek verdiği ve "her zaman yanında olacaklarını" dile getirdiği hatırlatıldı.

OTOKOÇ İLE SPONSORLUK ANLAŞMASI YENİLENDİ

Koç Holding'in ilk otomotiv sektörü yatırımı olan Otokoç'un, Fenerbahçe ile olan forma göğüs sponsorluğu anlaşmasını yenilediği bildirildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, iş birliğinin yurt içi organizasyonlarda geçerli olacak şekilde 2026–2027 sezonunu kapsadığı belirtildi.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA: 120. YILIMIZDA DA DEVAM EDECEK

Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: Kulübün değerlerine ve hedeflerine duyulan güvenin bir göstergesi olarak görülen iş birliğinin, Fenerbahçe'nin 120. yılında da devam etmesinden memnuniyet duyulduğu aktarıldı. Ayrıca Otokoç Otomotiv'e destekleri için teşekkür edilirken, sponsorluk anlaşmasına ilişkin imza töreninin detaylarının önümüzdeki günlerde kulübün resmi iletişim kanallarından paylaşılacağı kaydedildi.