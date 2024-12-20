Ali Koç ve Aziz Yıldırım buluşmasında gözler tek bir ismi aradı - Son Dakika
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Spor

Ali Koç ve Aziz Yıldırım buluşmasında gözler tek bir ismi aradı

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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ve mevcut başkanı Ali Koç, gece yarısı bir görüşme gerçekleştirdi. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu Üyesi Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Ketenci ve Bülent İşcan'ın da katıldığı görüşmeye Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın katılmaması dikkat çekti. Özellikle sarı-lacivertli taraftarlar, "Acun Ilıcalı nerede?" demekten kendini alamadı.

20.12.2024 11:36
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Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım, birlik ve beraberlik ortamını pekiştirmek adına gece yarısı bir araya geldi.

ACUN ILICALI'NIN NEDEN KATILMADIĞI MERAK KONUSU OLDU

Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım ve mevcut başkan Ali Koç, gece yarısı sürpriz bir görüşme gerçekleştirildi. Söz konusu görüşmeye Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın katılmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Başkanımız Ali Y. Koç ve bir önceki başkanımız Aziz Yıldırım bir araya geldiler.

Camiamızda birlik ve beraberlik ortamının oluşturulması adına gerçekleştirilen bu anlamlı görüşmede; Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu, Genel Sekreterimiz ve Yönetim Kurulu Üyemiz Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Ketenci ve Bülent İşcan da yer aldılar. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

Ali Koç ve Aziz Yıldırım buluşmasında gözler tek bir ismi aradı
Ali Koç ve Aziz Yıldırım buluşmasında gözler tek bir ismi aradı
Ali Koç ve Aziz Yıldırım buluşmasında gözler tek bir ismi aradı

Şekip Mosturoğlu, Ahmet Ketenci, Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç ve Aziz Yıldırım buluşmasında gözler tek bir ismi aradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mustafa Ertuğrull:
    survivor cekimlerinde 15 0 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    acur annan oktarin yanina gitmiştir ;)) 8 5 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    neden acun yok ha istenmeyen adam oldu galiba çok ayıp etdiniz 9 1 Yanıtla
  • Samsun Sporlu:
    bunlar hep danışıklı dövüş 6 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Boş Buluşma 4 0 Yanıtla
  • Evren Ökten:
    Aziz yıldırım Gerizekalı acun dedi ya ondandır 4 0 Yanıtla
  • Emrah Hanlioglu:
    taliscayla gorusmeye gitti ya unuttunuz mu yapacaginiz haberi sizin 0 0 Yanıtla
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