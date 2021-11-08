Süper Lig'deki son 4 maçını kazanamayan ve son olarak Kayserispor'dan 1 puanı zor kurtaran Fenerbahçe'de Vitor Pereira istenmeyen adam ilan edildi. Taktikleri, demeçleri, takımla ilişkisi nedeniyle herkesin tepkisini çeken Pereira'nın yerine Şenol Güneş ismi ortaya atıldı.
Mesut Özil'le de sorun yaşayan Pereira'nın kredisi tükendi. TV100'ün haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Şenol Güneş, çarşamba günü Tarabya'da yüz yüze görüşecek.
Şenol Güneş, Beşiktaş'ta 2 şampiyonluk yaşadıktan sonra Milli Takım'ın başına geçmişti. Milli Takım'la Avrupa Şampiyonası'na giden Güneş, turnuvada büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.
Son Dakika › Spor › Ali Koç ve Şenol Güneş görüşmesi gündeme bomba gibi düştü - Son Dakika Spor