Ali Koç ve Şenol Güneş görüşmesi gündeme bomba gibi düştü

Asgari ücret ne kadar olacak? AK Partili ismin yanıtı milyonlarca çalışanı sevindirdi

Süper Lig'deki son 4 maçını kazanamayan ve son olarak Kayserispor'dan 1 puanı zor kurtaran Fenerbahçe'de Vitor Pereira istenmeyen adam ilan edildi. Taktikleri, demeçleri, takımla ilişkisi nedeniyle herkesin tepkisini çeken Pereira'nın yerine Şenol Güneş ismi ortaya atıldı.

ÇARŞAMBA GÜNÜ

Mesut Özil'le de sorun yaşayan Pereira'nın kredisi tükendi. TV100'ün haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Şenol Güneş, çarşamba günü Tarabya'da yüz yüze görüşecek.

2 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Şenol Güneş, Beşiktaş'ta 2 şampiyonluk yaşadıktan sonra Milli Takım'ın başına geçmişti. Milli Takım'la Avrupa Şampiyonası'na giden Güneş, turnuvada büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.