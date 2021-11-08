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Ali Koç ve Şenol Güneş görüşmesi gündeme bomba gibi düştü - Son Dakika

Ali Koç ve Şenol Güneş görüşmesi gündeme bomba gibi düştü

08.11.2021 10:42

Fenerbahçe'de koltuğu sallanan Vitor Pereira'nın yerine Şenol Güneş'in geçeği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Başkan Ali Koç ve Şenol Güneş'in, çarşamba günü Tarabya'da yüz yüze görüşeceği öne sürüldü.

Süper Lig'deki son 4 maçını kazanamayan ve son olarak Kayserispor'dan 1 puanı zor kurtaran Fenerbahçe'de Vitor Pereira istenmeyen adam ilan edildi. Taktikleri, demeçleri, takımla ilişkisi nedeniyle herkesin tepkisini çeken Pereira'nın yerine Şenol Güneş ismi ortaya atıldı.

Yer yerinden oynayacak! Ali Koç ve Şenol Güneş görüşmesinin detayları belli oldu

ÇARŞAMBA GÜNÜ

Mesut Özil'le de sorun yaşayan Pereira'nın kredisi tükendi. TV100'ün haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Şenol Güneş, çarşamba günü Tarabya'da yüz yüze görüşecek.

Yer yerinden oynayacak! Ali Koç ve Şenol Güneş görüşmesinin detayları belli oldu

2 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Şenol Güneş, Beşiktaş'ta 2 şampiyonluk yaşadıktan sonra Milli Takım'ın başına geçmişti. Milli Takım'la Avrupa Şampiyonası'na giden Güneş, turnuvada büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.

Ali Koç ve Şenol Güneş görüşmesi gündeme bomba gibi düştü

Spor Toto Süper Lig, Şenol Güneş, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç ve Şenol Güneş görüşmesi gündeme bomba gibi düştü - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ali Koç ve Şenol Güneş görüşmesi gündeme bomba gibi düştü - Son Dakika
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