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Ali Koç ve Vitor Pereira arasında gerilim yaşandı - Son Dakika

Ali Koç ve Vitor Pereira arasında gerilim yaşandı

03.11.2021 10:15

Başkan Ali Koç'un, sezon başında Mesut'u sistemin merkezinde tutacağını ifade eden Vitor Pereira'ya sert çıktığı iddia edildi. Samandıra'daki görüşmede Pereira'nın da Başkan'a, verilen sözlerin tutulmadığına dair bir yanıtı olduğu belirtildi.

Vitor Pereira ile sezona iyi başladıktan sonra yapılan transferlerden sonra çöküşe geçen Fenerbahçe'de tansiyon yükseldi. Başkan Ali Koç, Avrupa'daki kayıplar ve ligdeki peş peşe 3 yenilgiden sonra Pereira ile toplantı yaptı.

KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

Takvim'in haberine göre; Samandıra'daki toplantıda kılıçlar çekildi, Başkan ve hoca birbirini suçladı. Ali Koç, hücum futbolu oynatılacağı ve Mesut'un merkezde olacağına dair verilen sözün tutulmadığını Pereira'ya söyledi.

"SÖZLER TUTULMADI"

İddiaya göre Pereira'nın da, "Transferde verilen sözler tutulmadı. Sistem için istediğim takviyeler yapılmadı" ifadelerini kullandığı belirtildi.

DIŞARI YANSITILMADI

Başkan Koç ve Pereira arasında yaşanan bu gerilim gizli tutuldu. Takıma yansıtılmadı. Pereira'nın koltuğunun sallantıda olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç ve Vitor Pereira arasında gerilim yaşandı - Son Dakika Spor


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