Yeni sezona güçlü bir kadroyla başlamak isteyen Fenerbahçe, orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Sarı-lacivertliler, Rusya Premier Ligi ekiplerinden Zenit'te forma giyen Brezilyalı yıldız Wendel'i gündemine aldı. Başkan Ali Koç'un, Zenit Başkanı Alexander Dyukov ile olan iyi ilişkilerini kullanarak transfer görüşmelerini bizzat yürüttüğü öğrenildi.
Fenerbahçe'nin, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için Zenit'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunduğu bildirildi. Avrupa Kupaları'nda mücadele eden bir takımda kariyerine devam etmek isteyen Wendel'in, sarı-lacivertlilerin teklifine sıcak baktığı belirtildi.
Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun varlığı da bu transferde etkili oldu. Wendel'in, kariyerinde önemli bir figür olan Mourinho ile çalışma fikrine sıcak yaklaştığı aktarıldı. Tecrübeli çalıştırıcının, yönetimden transferlerin Temmuz başında başlayacak kampa kadar tamamlanmasını istediği kaydedildi.
Son Dakika › Spor › Ali Koç Zenit'in başkanı olan yakın dostu Dyukov'dan Wendel'i istedi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)