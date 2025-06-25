Ali Koç Zenit\'in başkanı olan yakın dostu Dyukov\'dan Wendel\'i istedi

Yeni sezona güçlü bir kadroyla başlamak isteyen Fenerbahçe, orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

BAŞKAN ALİ KOÇ DEVREYE GİRDİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Sarı-lacivertliler, Rusya Premier Ligi ekiplerinden Zenit'te forma giyen Brezilyalı yıldız Wendel'i gündemine aldı. Başkan Ali Koç'un, Zenit Başkanı Alexander Dyukov ile olan iyi ilişkilerini kullanarak transfer görüşmelerini bizzat yürüttüğü öğrenildi.

KİRALAMA VE SATIN ALMA OPSİYONU

Fenerbahçe'nin, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için Zenit'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunduğu bildirildi. Avrupa Kupaları'nda mücadele eden bir takımda kariyerine devam etmek isteyen Wendel'in, sarı-lacivertlilerin teklifine sıcak baktığı belirtildi.

MOURINHO FAKTÖRÜ DEVREDE

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun varlığı da bu transferde etkili oldu. Wendel'in, kariyerinde önemli bir figür olan Mourinho ile çalışma fikrine sıcak yaklaştığı aktarıldı. Tecrübeli çalıştırıcının, yönetimden transferlerin Temmuz başında başlayacak kampa kadar tamamlanmasını istediği kaydedildi.