Ali Öztürk, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
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Ali Öztürk, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Yarı Finale Yükseldi

Ali Öztürk, Paris 2024 Paralimpik Oyunları\'nda Yarı Finale Yükseldi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde mücadele eden Ali Öztürk, çeyrek finalde son şampiyon Alman rakibi Valentin Baus'u 3-2 yenerek yarı finale yükseldi. Milli sporcu, madalya için mücadeleye devam edecek.

02.09.2024 21:27
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde Türkiye'yi temsil eden Ali Öztürk, Alman rakibini yenerek yarı finale yükseldi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisi branşında mücadele eden Ali Öztürk, tek erkekler MS5 çeyrek finalinde Almanya'dan son şampiyon Valentin Baus ile karşılaştı. Rakibi karşısında 2-0 geriden gelerek 3-2 kazanan Ali, yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi.

Milli sporcunun yarı final karşılaşması yarın 13.15'te başlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ali Öztürk, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika

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