Ali Sami Yen ve Süleyman Seba Anıldı

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Galatasaray Kulübünün kurucusu, ilk başkanı ve sporcusu Ali Sami Yen, 73. ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'nda bulunan kabri başında yapılan anma törenine, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün Başkanı Metin Öztürk ve Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan katıldı.

Törende Ali Sami Yen için Kuran-ı Kerim ve dualar okundu. Ali Sami Yen'in ardından Beşiktaş'ın efsane başkanlarından Süleyman Seba'nın kabri de ziyaret edilerek dua edildi.

Burada açıklamada bulunan Dursun Özbek, "Her sene Ali Sami Yen abimizi anmak üzere Galatasaraylılar olarak buraya geliyoruz. Hem Ali Sami Yen abimiz hem de Süleyman Seba'yı Türk futboluna hizmet etmiş bir büyüğümüzü andık. Ruhları şad olsun, ışıklar içinde uyusunlar. Bizim yapmamız gereken onları hiç aklımızdan çıkarmamak. Onları anmak bizim görevimiz." ifadelerini kullandı.