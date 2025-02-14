Ali Şansalan, 3.5 yıl sonra Fenerbahçe maçı yönetecek - Son Dakika
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Spor

Ali Şansalan, 3.5 yıl sonra Fenerbahçe maçı yönetecek

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Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasındaki karşılaşmayı yönetecek hakem Ali Şansalan, 3.5 yıl sonra Fenerbahçe'nin maçını yönetecek. Şansalan'ın son yönettiği Fenerbahçe maçı, 17 Ekim 2021'de Trabzonspor'a karşı oynanan ve 3-1 kaybedilen maçtı.

14.02.2025 14:17
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinden, Süper Lig'in 24. hafta mücadelelerinde görev yapacak olan hakemler duyuruldu. 16 Şubat Pazar günü oynanacak Fenerbahçe- Kasımpaşa maçının hakemi Ali Şansalan oldu.

3,5 YIL SONRA BİR İLK

Hakem Ali Şansalan, 17 Ekim 2021'den bu yana Fenerbahçe maçı yönetmiyordu. Şansalan'ın yönettiği son maçta Fenerbahçe, Trabzonspor'a deplasmanda 3-1 yenilmişti. Ali Şansalan, yönetimi ve verdiği kararlarla özellikle Fenerbahçe cephesinin tepkisini çekmişti.

"ALİ MAÇALAN"

Şansalan'ın maçın 23. dakikasında Fenerbahçeli Kim Min-Jae'yi ikinci sarı karttan gösterdiği kırmızı kart büyük tepki çekerken Fenerbahçe Kulübü Ali Koç, karşılaşmanın ardından maçın hakemine yönelik "Ali Şansalan değil 'Ali Maçalan" ifadelerini kullanmıştı.

Ali Şansalan, 3.5 yıl sonra Fenerbahçe maçı yönetecek

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Son Dakika Spor Ali Şansalan, 3.5 yıl sonra Fenerbahçe maçı yönetecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Aslan :
    "git fenerbahçeyle barış" mı dediler acaba?....göreceğiz.. 43 12 Yanıtla
  • ferhat eser:
    kasimpasa kazanacak 23 13 Yanıtla
  • Göztepeli:
    kasımpaşa zaten fenere her zaman yeniliyor. rakibe kırmızı kart göstermeye, uydurma penaltıya bile gerek yok bu sefer. hakeme iş düşmez 22 4 Yanıtla
  • Göztepeli:
    fbyi kollama maçı 16 3 Yanıtla
  • AlexArda:
    6s bunu atatmış, artık ne yapsanız boş 6sli çelikle 8taslı ferat nalı dahil üst üste goya goya geliyoruz :))) 5 14 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    işin trajikomik tarafı hakem o pozisyonda haklıydı 12 3 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    ferhoştla çelikiti sahibiniz babacağız geldi kuccakkuccak gezmeyi kesin 10 2 Yanıtla
  • A25.semih:
    yapının ta sapı 3 buçuk sene sonra maça çıkıyor neymiş amk A koç istemediği için yapııııı 6 3 Yanıtla
  • AlexArda:
    en büyük oe senin ferat nalı tamam herkes kabul ediyor biliyor :)) 6 1 Yanıtla
  • monşer null:
    Geçmiş Olsun GS 0 2 Yanıtla
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