Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinden, Süper Lig'in 24. hafta mücadelelerinde görev yapacak olan hakemler duyuruldu. 16 Şubat Pazar günü oynanacak Fenerbahçe- Kasımpaşa maçının hakemi Ali Şansalan oldu.
Hakem Ali Şansalan, 17 Ekim 2021'den bu yana Fenerbahçe maçı yönetmiyordu. Şansalan'ın yönettiği son maçta Fenerbahçe, Trabzonspor'a deplasmanda 3-1 yenilmişti. Ali Şansalan, yönetimi ve verdiği kararlarla özellikle Fenerbahçe cephesinin tepkisini çekmişti.
Şansalan'ın maçın 23. dakikasında Fenerbahçeli Kim Min-Jae'yi ikinci sarı karttan gösterdiği kırmızı kart büyük tepki çekerken Fenerbahçe Kulübü Ali Koç, karşılaşmanın ardından maçın hakemine yönelik "Ali Şansalan değil 'Ali Maçalan" ifadelerini kullanmıştı.
Son Dakika › Spor › Ali Şansalan, 3.5 yıl sonra Fenerbahçe maçı yönetecek - Son Dakika
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