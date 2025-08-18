Fenerbahçe Kulübü eski başkanlarından Ali Şen yoğun bakıma alındı

BODRUM, - FENERBAHÇE Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Ali Şen'in, Bodrum'da hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındığı bildirildi.

1981-1983 ve 1994-1998 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığını yapan ve futbol takımını iki kez şampiyonluğa taşıyıp, birçok kupalar kazandıran efsane isim için oğullarından Metin Şen yaptığı açıklamada "Dua etmekten başka çaremiz yok" dedi.

Bodrum Acıbadem Hastanesinde yoğun bakıma alınan 86 yaşındaki Ali Şen'in konuşamadığı ve kimseyi tanımadığı bilgisi yakınları tarafından aktarıldı.