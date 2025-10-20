Ali Türkkan, WRC'de Üçüncülük Elde Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Ali Türkkan, WRC'de Üçüncülük Elde Etti

Ali Türkkan, WRC\'de Üçüncülük Elde Etti
20.10.2025 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Castrol Ford Team Türkiye, 2025 Dünya Ralli Şampiyonası Junior klasmanını üçüncülükle tamamladı.

Türkiye'nin önde gelen motor sporları takımlarından Castrol Ford Team Türkiye, 2025 Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) sezonu Junior klasmanda üçüncülükle tamamladı. Ali Türkkan ve co-pilotu Oytun Albayrak, Dünya Ralli Şampiyonası'nın 16-19 Ekim 2025 tarihlerinde Almanya, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Orta Avrupa Rallisi'nin son gününün final etabında yaşadıkları talihsiz kazaya rağmen üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Üç ülkenin ortak ev sahipliğinde düzenlenen ve toplam 18 özel etapta koşulan Orta Avrupa Rallisi, üç gün boyunca ralli dünyasının en iyi ekiplerinin heyecan dolu mücadelesine sahne oldu. Asfalt zeminli etaplardaki başarısıyla dikkat çeken Ali Türkkan, bu performansını Orta Avrupa Rallisi'nde de en iyi şekilde kullandı. Ali Türkkan - Oytun Albayrak ikilisi, yarışın başından final etaplarına kadar sergiledikleri yüksek performans ve liderlikle dünyadan ve Türkiye'den ralli tutkunlarının dikkatlerini üzerine çekti.

Castrol Ford Team Türkiye Takım Pilotu Ali Türkkan, "Castrol Ford Team Türkiye olarak sezon boyunca bu zorlu yarışın her etabında şampiyonluk hedefi ile ter döktük. Junior WRC klasmanında, çok iyi hazırlandığımız ve güçlü rakiplerle mücadele ettiğimiz bu yarışta ilk andan itibaren ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi amaçladık. Junior WRC tarihinin en çekişmeli sezon finali olan Orta Avrupa Rallisi'nde limitleri zorlayan bir mücadele verdik. Şampiyonluğun sürekli el değiştirdiği son yarışın son etaplarında şampiyonluk için maksimum riski almak gerekiyordu. Bunun sonucunda 17. etapta kaygan bir virajda yaşadığımız talihsiz bir kaza ile yarıştan çekilmek zorunda kaldık. Buna rağmen ülkemize üçüncülük kupasıyla döndüğümüz için gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bu yıl elimizden son anda kaçırdığımız şampiyonluğu gelecek sezon yakalama hedefiyle çalışacağız. Bize inanan, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" dedi.

Yapılan açıklamaya göre; Haziran ayında Yunanistan'da düzenlenen Akropolis Rallisi'nde birinci olarak Dünya Ralli Şampiyonası'nda bir klasmanda yarış kazanan ilk Türk ekip olma başarısını gösteren Castrol Ford Team Türkiye ekibi, ağustos ayında da Finlandiya Rallisi'nde üçüncü olarak podyuma çıkmıştı. Ali Türkkan, Junior WRC'de geçen yıl da üçüncü olmuştu.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından, Dünya Ralli Şampiyonası'na yeni pilotlar kazandırmak amacıyla düzenlenen Dünya Gençler Ralli Şampiyonası, Şubat ayında İsveç Rallisi ile başladı ve Orta Avrupa Rallisi ile sona erdi. Orta Avrupa Rallisi, aynı zamanda Dünya Ralli Şampiyonası kapsamında düzenlenen 29 yaş altındaki pilotların yarıştığı Dünya Gençler Ralli Şampiyonası olan Junior WRC'nin de final yarışı oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Orta Avrupa, Otomobil, Türkiye, Dünya, Spor, Ford, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Türkkan, WRC'de Üçüncülük Elde Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı
Bakan Fidan yeni görevleri tebliğ etti Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, AB Büyükelçisi ise Yaprak Balkan oldu Bakan Fidan yeni görevleri tebliğ etti! Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, AB Büyükelçisi ise Yaprak Balkan oldu
Otelin asansör boşluğunda turistin cansız bedeni bulundu Günlerce orada kalmış Otelin asansör boşluğunda turistin cansız bedeni bulundu! Günlerce orada kalmış
Litvanya’da gerginlik: Rus askeri uçakları hava sahasını ihlal etti Litvanya'da gerginlik: Rus askeri uçakları hava sahasını ihlal etti
Tonlarca bozuk eti vatandaşa yedireceklerdi Rezilliğin adresine mühür vuruldu Tonlarca bozuk eti vatandaşa yedireceklerdi! Rezilliğin adresine mühür vuruldu
Ünlü halıcıyı baltayla parçalara ayırıp asitle eritmişlerdi Karar çıktı Ünlü halıcıyı baltayla parçalara ayırıp asitle eritmişlerdi! Karar çıktı

14:28
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi
14:05
Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı
Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı
13:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki İstanbul anketi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi
13:16
Sele kapılan Bülent Kaptanoğlu’nun son anları kamerada Ne yapsa kurtulamadı
Sele kapılan Bülent Kaptanoğlu'nun son anları kamerada! Ne yapsa kurtulamadı
12:23
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek İşte etiketleri değişecek modeller
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller
11:45
Salonda kıyamet koptu İşte Ali Koç’un Fenerbahçe’ye cebinden verdiği para
Salonda kıyamet koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2025 14:34:20. #7.13#
SON DAKİKA: Ali Türkkan, WRC'de Üçüncülük Elde Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.