Ali ve Hasan, Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor - Son Dakika
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Ali ve Hasan, Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Ali ve Hasan, Avrupa ve Dünya Şampiyonası\'na Hazırlanıyor

Bilek güreşinde Türkiye şampiyonu olan Ali ve Hasan, Avrupa ve Dünya şampiyonalarına hazırlanıyor.

22.04.2025 11:38
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Namağlup birinci oldukları Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda milli takıma seçilen Hasan Deniz ile Ali Karaçete, madalya hedefledikleri Avrupa ve dünya şampiyonalarına birlikte hazırlanıyor.

Kayseri'de 7-12 Nisan'da gerçekleştirilen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde mücadele eden Osmaniyeli sporculardan 24 yaşındaki Ali, sağ kolda namağlup Türkiye şampiyonu oldu.

Organizasyonda 17 yaşındaki Hasan da gençlerde sağ kolda, büyüklerde ise sol kolda namağlup Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Bilekleri bükülmeyen sporcular, şampiyonadaki başarıları sayesinde milli takıma seçildi.

Ay-yıldızlı formayla ilk olarak 30 Mayıs'ta Romanya'da gerçekleştirilecek Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'na katılacak olan Hasan ve Ali, 10 Eylül'de Bulgaristan'da yapılacak Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda da mücadele edecek.

Şampiyonalara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün spor salonunda birlikte hazırlanan sporcular, Türkiye'ye altın madalyayla dönmek istiyor.

"Hedefimiz şampiyonluk kazanıp İstiklal Marşı'nı okutmak"

Ali Karaçete, AA muhabirine, bilek güreşine 10 yıl önce beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesiyle başladığını söyledi.

Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda madalyalar kazandığını dile getiren Ali, "Ülkemizi Romanya'daki Avrupa Şampiyonası'nda temsil edeceğiz. Bunun için hazırlıklar yapıyor, antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz şampiyonluk kazanıp İstiklal Marşı'nı okutmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek." diye konuştu.

"Heyecanlı ve istekliyiz"

Hasan Deniz de milli takıma seçilmekten gurur duyduğunu belirterek, Romanya'daki organizasyona en iyi şekilde hazırlanacaklarını anlattı.

Bulgaristan'daki Dünya Şampiyonası'na katılım hakkı elde etmelerinin de önemli olduğunu vurgulayan Hasan, "Hedefim her milli takım sporcusunun istediği gibi organizasyonda İstiklal Marşı'mızı okutmak, bayrağımızı açmak. Heyecanlı ve istekliyiz. Bu hedef için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu İl Temsilcisi Süleyman Has da sporcuların başarılarını yurt dışındaki yarışmalarda da sürdüreceğine inandığını kaydetti.

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Kaynak: AA

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