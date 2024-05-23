Aliağa Belediyesi Demirspor Mini Voleybol Takımı İzmir Şampiyonası'nda Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
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Aliağa Belediyesi Demirspor Mini Voleybol Takımı İzmir Şampiyonası'nda Yarı Finale Yükseldi

Aliağa Belediyesi Demirspor Mini Voleybol Takımı İzmir Şampiyonası\'nda Yarı Finale Yükseldi

Aliağa Belediyesi Demirspor Mini Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen İzmir şampiyonasında yarı finale çıkmayı başardı. Ekip, 25 Mayıs'ta oynayacağı yarı final müsabakalarından da başarıyla ayrılması halinde finale yükselecek.

23.05.2024 14:02  Güncelleme: 14:04
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Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen İzmir şampiyonasında Aliağa rüzgarı esiyor. Aliağa Belediyesi Demirspor Mini Voleybol Takımı şampiyonada yarı finale kadar yükselerek önemli bir başarıya imza attı. Şampiyonada dikkatleri üzerine çeken Aliağa ekibi, 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü Karabağlar Spor Salonu'nda oynayacağı yarı final müsabakalarından da başarıyla ayrılması halinde adını finale yazdıracak.

İzmir Voleybol İl Temsilciliği'nin organize ettiği İzmir Şampiyonası nefes kesen mücadelelere sahne oluyor. Aliağa adına şampiyonada yer alan Aliağa Belediyesi Demirspor Mini Voleybol Takımı, verdiği mücadeleyle izleyenlerin beğenisini topluyor. 50 takımın yarıştığı şampiyonada rakiplerini eleyerek yarı finale kadar yükselen Aliağa ekibi, 25 Mayıs Cumartesi günü Karabağlar Spor Salonu'nda Kask Atletik, Dikili Rodos ve 35 Yıldız Spor Kulübü ile finale çıkabilmek için mücadele verecek. Karşılaşmalar saat 13.00'ten itibaren başlayacak.

İzmir kupasını Aliağa'ya getirmek istediklerini belirten Aliağa Belediyesi Demirspor Kulübü Başkanı Bilal Özkurt, "Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Şampiyonada herkesi hayran bırakan bir performans sergiliyorlar. Yarı final karşılaşmalarından da üstün ayrılacağımıza inanıyorum. Oyuncularımızın motivasyonu çok yüksek. Hepsi İzmir Kupasını kaldırmak ve Aliağa'ya getirmek için sabırsızlanıyor" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Aliağa Belediyesi Demirspor Mini Voleybol Takımı İzmir Şampiyonası'nda Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
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