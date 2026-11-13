Aliağa FK, 22 puanla 4. sırada girdiği haftada yarın Ankaraspor'a konuk olacak - Son Dakika
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Aliağa FK, 22 puanla 4. sırada girdiği haftada yarın Ankaraspor'a konuk olacak

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Aliağa FK, 22 puanla 4. sırada girdiği haftada yarın Ankaraspor\'a konuk olacak
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2'nci Lig Beyaz Grup'ta Aliağa FK, yarın deplasmanda Ankaraspor ile karşılaşacak. Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı'ndaki maç 13.00'te başlayacak; Aliağa 22 puanla 4'üncü sırada, Ankaraspor ise 12 puanla orta sıralarda yer alıyor.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste deplasmanda İnegöl Kafkas Spor Kulübü'ne 3-2 yenilip evinde Muş Spor Kulübü'yle golsüz berabere kalan Aliağa Futbol, yarın deplasmanda Ankaraspor'la oynayacak. Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı'nda Alp Tanırgan'ın yöneteceği maç saat 13.00'te başlayacak. Art arda yaşadığı kayıpların ardından liderliği kaybeden Aliağa FK haftaya 22 puanla 4'üncü sırada girerken Ankaraspor ise 12 puan toplayıp orta sıralarda yer aldı.

Kaynak: DHA
Ankaraspor15 TemmuzSincanFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Aliağa FK, 22 puanla 4. sırada girdiği haftada yarın Ankaraspor'a konuk olacak - Son Dakika
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