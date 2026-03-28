Aliağa FK, Isparta Spor\'u Ağırlıyor

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 11 maçının 10'unu kazanıp 1'inde berabere kalan ve zirve yarışına ortak olan Aliağa FK yarın sahasında 32 Isparta Spor'la karşı karşıya gelecek. Aliağa Atatürk Stadı'nda Feridun Daldaş'ın yöneteceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Sıralamada 62 puanla 2'nci durumda olan ve lider Bursaspor'u 5 puan geriden takip eden Aliağa FK'da teknik direktör Polat Çetin taraftarın desteği ile galip geleceklerine inandığını dile getirdi.