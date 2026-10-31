Aliağa FK, yarın deplasmanda İnegöl Kafkas SK ile zirve mücadelesine çıkıyor - Son Dakika
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Aliağa FK, yarın deplasmanda İnegöl Kafkas SK ile zirve mücadelesine çıkıyor

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Aliağa FK, yarın deplasmanda İnegöl Kafkas SK ile zirve mücadelesine çıkıyor
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2'nci Lig Beyaz Grup'ta 8 maçta 7 galibiyetle 21 puana ulaşan Aliağa FK, yarın deplasmanda İnegöl Kafkas SK'ya konuk olacak. İnegöl İlçe Stadı'ndaki mücadele saat 15.30'da başlayacak, 16 puanla Play-Off hattındaki İnegöl Kafkaspor da zirvedeki rakibini ağırlayacak.

2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta son 5 maçını kazanıp 21 puanla zirveye yerleşen Aliağa FK yarın deplasmanda İnegöl Kafkas SK ile kozlarını paylaşacak. İnegöl İlçe Stadı'nda oynanacak maç saat 15.30'da başlayacak. Aliağa FK, 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 21 puanla haftaya zirvede girdi. İnegöl Kafkaspor ise 8 müsabakada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 16 puan topladı ve Play-Off hattında yer aldı.

Kaynak: DHA
İnegölAliağaSporSon Dakika

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