Aliağa FK, yarın deplasmanda İnegöl Kafkas SK ile zirve mücadelesine çıkıyor

Aliağa FK, yarın deplasmanda İnegöl Kafkas SK ile zirve mücadelesine çıkıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2'nci Lig Beyaz Grup'ta 8 maçta 7 galibiyetle 21 puana ulaşan Aliağa FK, yarın deplasmanda İnegöl Kafkas SK'ya konuk olacak. İnegöl İlçe Stadı'ndaki mücadele saat 15.30'da başlayacak, 16 puanla Play-Off hattındaki İnegöl Kafkaspor da zirvedeki rakibini ağırlayacak.
2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta son 5 maçını kazanıp 21 puanla zirveye yerleşen Aliağa FK yarın deplasmanda İnegöl Kafkas SK ile kozlarını paylaşacak. İnegöl İlçe Stadı'nda oynanacak maç saat 15.30'da başlayacak. Aliağa FK, 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 21 puanla haftaya zirvede girdi. İnegöl Kafkaspor ise 8 müsabakada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 16 puan topladı ve Play-Off hattında yer aldı.
Kaynak: DHA
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