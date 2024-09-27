Aliağa Futbol, Konyaspor'u Ağırlıyor

Spor

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezona galibiyetle başladıktan sonra son 2 maçından 1'er puanla ayrılan Aliağa Futbol yarın evinde 1922 Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. İzmir ekibi kendisi gibi 5 puanı bulunan Konya temsilcisini yenerek Play-Off hattındaki yerini korumayı hedefliyor. Grupta geçen hafta evinde Aliağa Futbol ile 1-1 berabere kalan 5 puanlı Efeler Spor Futbol Kulübü ise 19.00'da deplasmanda son sıradaki 1 puanlı Çankayaspor'la mücadele edecek. 4'üncü Grup'ta henüz puanla tanışamayan eski Turgutluspor, yeni adıyla 7 Eylül Turgutlu 1984 ise 16.00'da kendisi gibi puanı bulunmayan Büyükçekmece Tepecikspor'a konuk olacak.