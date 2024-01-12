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Aliağa Futbol, Ahmet Gülay ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Aliağa Futbol, Ahmet Gülay ile yollarını ayırdı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ikinci sırada yer alan Aliağa Futbol, futbolcu Ahmet Gülay ile vedalaştı. Kulüp, Ahmet'e emekleri için teşekkür etti. Transfer döneminde ise Aliağa'nın Iğdır FK'dan Hakan Barış ve Bandırmaspor'dan Mustafa Saymak ile görüştüğü belirtildi.

Aliağa Futbol, Ahmet Gülay ile yollarını ayırdı
12.01.2024 - 11:53,  Güncelleme: 12:10
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta devreyi namağlup olarak şampiyonluk yarışında ikinci sırada bitiren Aliağa Futbol, futbolculardan Ahmet Gülay'la vedalaştı. Sarı-siyahlı kulüp Ahmet'e emekleri için teşekkür etti. Devre arasında daha önce Kaan Özder ve Sinan Akgöl'ü de kadrodan eleyen Aliağa'nın transferde Iğdır FK'dan 29 yaşındaki orta saha Hakan Barış ve Bandırmaspor'dan 30 yaşındaki 10 numara Mustafa Saymak'la görüştüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA
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