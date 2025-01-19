3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Aliağa Futbol, evinde Ayvalıkgücü Belediyespor'u 1-0 mağlup etti. Play-Off hattındaki iki takımın Aliağa Atatürk Stadı'nda oynadığı karşılaşmada ev sahibi ekip 20'nci dakikada Berk Ali Nizam'ın golüyle öne geçip galibiyete uzandı: 1-0. Konuk takımda Deniz Cebeci, 71'inci dakikada direkt kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla üst üste 2'nci galibiyetini alan Aliağa temsilcisi namağlup ünvanını koruyarak 28 puana ulaşırken, zirve yarışında yara alan Ayvalıkgücü takımı 29 puanda kaldı.
Son Dakika › Spor › Aliağa Futbol, Ayvalıkgücü'nü 1-0 Geçti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?