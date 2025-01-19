Aliağa Futbol, Ayvalıkgücü'nü 1-0 Geçti - Son Dakika
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Aliağa Futbol, Ayvalıkgücü'nü 1-0 Geçti

Aliağa Futbol, Ayvalıkgücü\'nü 1-0 Geçti

3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Aliağa Futbol, evinde oynadığı maçta Ayvalıkgücü Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek üst üste 2'nci galibiyetini aldı. Maçta ev sahibi ekip, Berk Ali Nizam'ın 20'nci dakikada attığı golle öne geçti. Ayvalıkgücü'nde 71'inci dakikada Deniz Cebeci kırmızı kart gördü.

19.01.2025 16:21  Güncelleme: 16:22
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3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Aliağa Futbol, evinde Ayvalıkgücü Belediyespor'u 1-0 mağlup etti. Play-Off hattındaki iki takımın Aliağa Atatürk Stadı'nda oynadığı karşılaşmada ev sahibi ekip 20'nci dakikada Berk Ali Nizam'ın golüyle öne geçip galibiyete uzandı: 1-0. Konuk takımda Deniz Cebeci, 71'inci dakikada direkt kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla üst üste 2'nci galibiyetini alan Aliağa temsilcisi namağlup ünvanını koruyarak 28 puana ulaşırken, zirve yarışında yara alan Ayvalıkgücü takımı 29 puanda kaldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Aliağa Futbol, Ayvalıkgücü'nü 1-0 Geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aliağa Futbol, Ayvalıkgücü'nü 1-0 Geçti - Son Dakika
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