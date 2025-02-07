Aliağa Futbol, Bodrum FK'dan Eray Akar'ı Kiraladı

Spor

İZMİR,

3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta namağlup ünvanını koruyan 5'inci sıradaki Aliağa Futbol, Süper Lig temsilcisi Bodrum FK'dan 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Eray Akar'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Sezon başında 3'üncü Lig ekibi Belediye Kütahyaspor'a kiralanan Eray, 13 müsabakada görev yaptı. Hatayspor altyapısında yetişip Afyonspor'da profesyonel olan genç futbolcu geçen sezon Bodrum formasıyla 1'inci Lig'de 2, kupada 1 maça çıkmıştı. Hatayspor formasıyla Süper Lig'de 1 kez oynayan Eray'ın 2'nci Lig'de 42 maçta 4 golü bulunuyor.