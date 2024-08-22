Aliağa Futbol, Malik Karaahmet ile anlaştı

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Yeni sezonda TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele edecek Aliağa Futbol, forvet Malik Karaahmet'le prensip anlaşması sağladı. Son olarak Kuşadasıspor forması giyen 24 yaşındaki futbolcunun en kısa sürede sözleşme imzalayacağı bildirildi. Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımında futbola başlayan ve bu ülkede Karlsruher SC ekibinde top koşturan Malik, 2018 yılında Galatasaray altyapısına transfer oldu. Galatasaray'da profesyonel olan Malik; Kırklarelispor, Düzcespor, Nevşehir Belediyespor, Çankaya FK ve Kuşadasıspor'da görev yaptı.