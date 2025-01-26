Aliağa Helvacı Spor'dan Tarihi Galibiyet - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Aliağa Helvacı Spor'dan Tarihi Galibiyet

Aliağa Helvacı Spor\'dan Tarihi Galibiyet

Aliağa Helvacı Spor, Yapıcıoğlu Başdaş Spor'u 11-0 yenerek liderliğe yükseldi.

26.01.2025 18:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Süper Amatör Lig 2. Grup'ta fırtına gibi esen Aliağa Helvacı Spor, sahasında ağırladığı Yapıcıoğlu Başdaş Spor'u 11-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte puanını 36'ya yükselten Aliağa Helvacı Spor, en yakın takipçisi Anakaya Özçamdibispor'un kaybetmesiyle liderlik koltuğuna oturdu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Aliağa Helvacı Spor, ilk yarıda oyunun tamamına hakim oldu. 10. dakikada Kemal Atamer'in golüyle öne geçen ev sahibi ekip, daha sonra Doğukan Can (12', 24'), İzzet Enes Topuz (38', 45' ) ve Samet Güneş (22', 24 ') ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 7-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Aliağa Helvacı Spor, oyuna ikinci yarıda dahil olan Sadık Buzoğlu (46', 65', 85', 74') ve Yağmur Taş (53') ile skoru 11-0'a getirdi.

Bu önemli galibiyet ile puanını 36'ya çıkaran Aliağa Helvacı,Anakaya Özçamdibispor 'un deplasmanda Nafiz Gürman'a 3-1 yenilmesinden sonra liderlik koltuğuna oturdu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Doğukan, Aliağa, Futbol, izmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aliağa Helvacı Spor'dan Tarihi Galibiyet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:28 Antalya’da 12 katlı otel inşaatında yangın Antalya'da 12 katlı otel inşaatında yangın
16:42 Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş İşte ölümcül talimat Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat
16:27 Şanlıurfa’da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti Şanlıurfa'da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti
16:10 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
15:04 İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı
05:52 E-5’te feci kaza: Genç kadın hayatını kaybetti E-5'te feci kaza: Genç kadın hayatını kaybetti
03:46 İsrail ordusu tampon bölgeye çekildi Filistinliler, Gazze’nin kuzeyine doğru geçiyor İsrail ordusu tampon bölgeye çekildi! Filistinliler, Gazze'nin kuzeyine doğru geçiyor
01:46 İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük
23:55 Yargıtay “arkadaşımın yuvasını yıkan kadın“ sözlerini hakaret saydı Yargıtay "arkadaşımın yuvasını yıkan kadın" sözlerini hakaret saydı
23:36 Eskihamidiye köyü üçüncü kez referanduma gitti: Bu kez ’evet’ kararı çıktı Eskihamidiye köyü üçüncü kez referanduma gitti: Bu kez 'evet' kararı çıktı
23:09 Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar
22:27 Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 18:42:27. #1.13#
SON DAKİKA: Aliağa Helvacı Spor'dan Tarihi Galibiyet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.