Aliağa Helvacıspor, Liderliği Korudu

İzmir Süper Amatör Küme 2. Grup'ta mücadele eden Aliağa Helvacıspor, deplasmanda Bornova Hitabspor'u 1-0 mağlup ederek liderlik koltuğunu korudu.

Bornova Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmaya her iki takım da tempolu bir başlangıç yaptı. İlk yarıda dengeli geçen mücadelede, 45+2. dakikada Aliağa Helvacıspor'un atağında Yağmurcan Taş, attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda da karşılıklı ataklar devam etse de her iki taraf da gol bulamadı. Aliağa Helvacıspor, rakibinin savunmasını aşamazken, Bornova Hitabspor da eşitliği yakalayacak fırsatları değerlendiremedi. Maç, 1-0'lık skorla sona erdi ve Aliağa Helvacıspor sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Aliağa Helvacıspor 48 puana ulaşırken, Bornova Hitabspor 7 puanda kalarak alt sıralardaki yerini değiştiremedi. - İZMİR