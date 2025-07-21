Aliağa'nın Minik Taekwondocuları Şampiyonadan 3 Madalya ile Döndü - Son Dakika
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Aliağa'nın Minik Taekwondocuları Şampiyonadan 3 Madalya ile Döndü

21.07.2025 14:30
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Aliağa Gençlik Merkezi Spor Kulübü'nün minik taekwondocuları, Manisa'da düzenlenen Ferdi Zeyrek'i Anma Minikler İller Arası Taekwondo Şampiyonası'nda 3 madalya ve genel klasman üçüncülüğü elde etti. Hedef, gelecekteki Türkiye ve Balkan Şampiyonaları.

Aliağa'nın minik taekwondocuları, Manisa'da düzenlenen şampiyonadan 3 madalya ve genel klasman üçüncülük kupasıyla döndü.

Manisa Yunusemre Belediyesi'nin ev sahipliğinde 18-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında Ferdi Zeyrek'i Anma Minikler İller Arası Taekwondo Şampiyonası düzenlendi. 20 ilden yaklaşık 600 sporcunun mücadele ettiği şampiyonaya Aliağa Gençlik Merkezi (AGM) Spor Kulübü'nün 18 sporcusu katıldı.

Aliağalı taekwondoculardan; Halit Efe Süzer 50 kilo erkeklerde altın madalya, Merve Nisa Mızrak 50 kilo bayanlarda altın madalya, Çağan Demir Sonay +57 kiloda bronz madalya kazandı. Sporcular, sergiledikleri başarılı performanslarla 3 madalya kazanmanın yanı sıra AGM Spor Kulübü'ne Genel Klasman 3'üncülük kupasını da kazandırarak Aliağa'ya büyük bir gurur yaşattı.

Hedef Türkiye ve Balkan Şampiyonası

Aliağa Belediyesi Taekwondo Antrenörü Ziya Cönge şampiyona sonrası sporcularını tebrik ederken kulübün önümüzdeki aylarda katılacağı büyük şampiyonalardan bahsetti; "Farklı illerden güçlü kulüplerin yer aldığı bu zengin turnuvada miniklerimiz bizleri gururlandırdı. Mücadele eden tüm sporcularımı tebrik ediyorum. Manisa'daki şampiyonanın ardından Eylül ayında Ankara'da yapılacak Minikler Türkiye Şampiyonası ve Ekim ayında Bulgaristan'da yapılacak Balkan Şampiyonası için hazırlıklarımız sürüyor" - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ferdi Zeyrek, Türkiye, Gençlik, Manisa, Aliağa, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aliağa'nın Minik Taekwondocuları Şampiyonadan 3 Madalya ile Döndü - Son Dakika

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